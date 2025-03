Ci sarà un'eclissi visibile dall'Italia, ma non alle stesse condizioni in tutta la penisola. Si tratta dell'eclissi solare parziale del 29 marzo 2025, per osservarla occorre proteggere la vista.

Fonte foto: 123RF

Tra gli eventi astronomici più importanti del mese, ci sarà un’eclissi visibile dall’Italia, dopo la “Luna di sangue” della notte tra il 14 e il 15 marzo. Si tratterà di un’eclissi solare parziale e avverrà il 29 marzo: dove, in quale fascia oraria e in che modo osservarla?

L’eclissi visibile dall’Italia a fine marzo: cosa sapere

Il 29 marzo 2025 il cielo si prepara a regalare un evento astronomico straordinario: un’eclissi solare parziale. Questo fenomeno, in cui la Luna oscura parzialmente il disco del Sole, sarà visibile da diverse zone del pianeta, compresa l’Italia. Sebbene non si tratterà di un’eclissi totale, il suo spettacolo dovrebbe essere comunque affascinante, infatti, la curiosità tra gli appassionati di astronomia – e non solo – è già molto alta.

L’evento offre un’opportunità unica per osservare il Sole sotto una luce diversa ma, come per tutte le eclissi, è fondamentale essere preparati a una visione sicura. L’eclissi solare parziale del 29 marzo 2025 avrà un’ampiezza diversa secondo la zona da cui si osserverà.

Nelle regioni settentrionali dell’Italia, e in città come Milano, si potrà vedere una copertura del Sole che raggiungerà circa il 20%, mentre nelle zone centrali, ad esempio a Roma, l’oscuramento sarà più contenuto, circa il 10%. In alcune aree meridionali, come Napoli, la visibilità sarà decisamente ridotta, con solo il 4% del disco solare coperto dalla Luna. Inoltre, in alcune regioni del Sud, come la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e parte della Puglia, l’eclissi di sole non sarà visibile. Solo in alcune zone specifiche, come il Gargano, si potrà osservare una piccola parte del fenomeno, ma non da tutte le città.

L’orario dell’eclissi dovrebbe essere un altro fattore variabile, in base alla posizione geografica. Secondo le previsioni, il fenomeno inizierà intorno alle 10:50 UTC, che corrisponde alle 11:50 ora italiana. Il picco massimo dell’eclissi, quando la Luna coprirà la parte più significativa del Sole, avverrà alle 12:47 UTC (13:47 ora locale), e l’evento si concluderà alle 14:43 UTC (15:43 ora locale). Durante il culmine dell’eclissi, ad esempio a Roma, l’oscuramento sarà pari al 7,9%. Le migliori condizioni di osservazione si presenteranno nelle zone del Nord Italia, dove l’oscuramento sarà più pronunciato, fino a raggiungere il 15,6% a Belluno, secondo i dati forniti dalla UAI.

Nonostante si tratti di un’eclissi solare parziale, il fenomeno non mancherà di ammaliare per la sua natura celeste e la rarità. Le eclissi solari avvengono quando la Luna s’interpone tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra sulla superficie terrestre. In un’eclissi totale, la Luna copre completamente il disco solare, creando un effetto di oscuramento completo, ma in un’eclissi parziale, come quella del 29 marzo, la copertura è ridotta. In ogni caso, si dovrebbe comunque poter osservare la Luna mentre lentamente “mangia” un angolo del Sole.

Precauzioni fondamentali per osservare l’eclissi solare

Come per ogni eclissi solare, è fondamentale osservare l’evento in sicurezza. Guardare il Sole senza protezioni può causare danni irreparabili alla vista, inclusa la cecità. Per questo motivo, è essenziale utilizzare occhiali da eclissi certificati o filtri solari specifici per telescopi e binocoli. Gli appassionati di astronomia dovrebbero assicurarsi di essere adeguatamente equipaggiati per vivere questo spettacolo senza rischi.

Se l’Italia sarà uno dei luoghi privilegiati per scrutare l’eclissi solare del 29 marzo 2025, non si tratterà dell’unica opportunità dell’anno per ammirare un fenomeno celeste di tale portata. Infatti, il 12 agosto 2026, un’altra eclissi solare, questa volta totale, sarà visibile in alcune regioni dell’Europa meridionale, tra cui la Spagna. Di certo è un altro appuntamento da segnare in agenda per gli appassionati di eventi astronomici.

L’eclissi solare parziale del 29 marzo, quindi, si rivelerà una ghiotta opportunità per contemplare il gioco di ombre tra la Luna e il Sole, in un evento che, pur con i suoi limiti, saprà incantare chi avrà la fortuna e il tempo di assistervi. E, come sempre, mai dimenticare di proteggere gli occhi per un’osservazione in tutta sicurezza.