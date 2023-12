Ecovacs Deebot T20 Omni, uno sconto così è irripetibile

Fonte foto: Deebot

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono diventati la nuova normalità dentro le nostre abitazioni. Ma per ottenere una pulizia impeccabile l’utente non potrà scegliere un device qualunque ma dovrà affidarsi a pochi brand selezionati che, nonostante il prezzo elevato, sanno davvero fare la differenza.

E tra le soluzioni più efficienti sul mercato c’è Ecovacs Deebot T20 Omni, un robot all-in-one dalle grandi potenzialità, che per le prossime ore arriva su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Ecovacs Deebot T20 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X2 Omni è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti sul mercato. Il robot vero e proprio ha due spazzole rotante laterali che raccolgono lo sporco e lo spingono verso il centro del dispositivo dove trova posto la bocca di aspirazione che lo risucchia con una potenza di 6.000 Pascal. Sull’unità ci sono anche i due pannetti rotanti, utilizzati per lavare i pavimenti e che vengono sollevati in automatico quando vengono rilevati dei tappeti.

Nella stazione di ricarica, invece, ci sono tre contenitori: due da 4 Litri con l’acqua pulita (per lavare i panni) e l’acqua sporca "scaricata" dal robot dopo il lavaggio dei mop. La terza vaschetta è da 3 litri e serve per la polvere e lo sporco aspirati in giro per casa.

Sempre dentro la stazione di ricarica c’è il sistema per il lavaggio dei mocio con acqua calda per una pulizia ancora più accurata, che rimuove lo sporco incrostato e qualsiasi impurità. Naturalmente i pannetti vengono anche asciugati con aria calda, così da eliminare eventuali cattivi odori dovuti all’umidità,

Per mappare gli ambienti viene utilizzato il sistemi TrueMapping 2.0 che crea una mappa tridimensionale molto dettagliata, che consente al dispositivo di muoversi in totale autonomia. Poi, grazie al sistema TrueDetect 3D 3.0, l’unità è anche in grado di riconoscere gli ostacoli in tempo reale e di evitarli.

Tutti i parametri possono essere gestiti dall’app ufficiale inoltre, grazie alla modalità Hosekeeper 2.0, il robot è in grado di lavorare in totale autonomia in qualsiasi tipo di ambiente. Il dispositivo può essere controllato anche tramite comandi vocali utilizzando l’assistente vocale YIKO.

Infine la batteria è da 5.200 mAh con un’autonomia garantita di 170 minuti, al termine dei quali il robot tornerà in automatico alla stazione di ricarica.

Ecovacs Deebot T20 Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot T20 Omni è un ottimo sistema per la pulizia degli ambienti domestici e una delle soluzioni più avanzate sul mercato.

Non stupisce, dunque, il prezzo elevato di ben 1.099 euro. Ma grazie a Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 899 euro (-18%, -299 euro) uno sconto davvero allettante che non può essere ignorato.

