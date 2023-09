Fonte foto: Ecovacs

All’IFA di Berlino DreameBot ha presentato il suo ultimo modello top di gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, il DreameBot L20 Ultra, e sempre all’IFA Ecovacs ha risposto con il suo nuovo Ecovacs Deebot X2 Omni, successore dell’apprezzatissimo Deebot X1 Omni.

Anche in questo caso era difficile far meglio dell’anno scorso, ma comme Dreame anche Ecovacs ce l’ha fatta: Ecovacs Deebot X2 Omni è un robot evolutissimo, completamente autonomo (anche se un po’ meno del concorrente) e che riesce a migliorare un prodotto già ottimo.

Ecovacs Deebot X2 Omni – Robot aspira e lava completamente autonomo

Ecovacs Deebot X2 Omni: caratteristiche tecniche

All’opposto di quanto visto con il concorrente (robot quasi uguale e stazione completamente diversa rispetto al passato), con Ecovacs Deebot X2 Omni ci troviamo di fronte ad una stazione di ricarica e svuotamento quasi identica a quella del modello dell’anno scorso ma ad un robot completamente diverso per forma, dimensioni e tecnologia.

Il nuovo robot non ha più forma a disco, bensì a "D". Non ha più la torretta ma un doppio sistema LiDAR frontale, così l’altezza massima scende a 9,5 centimetri, la larghezza a 32 centimetri e la spazzola centrale è più grande (20 centimetri), per catturare molta più polvere in un solo passaggio.

A differenza del precedente X1 Omni, però, su Ecovacs Deebot X2 Omni le spazzole rotanti che portano lo sporco verso la bocca centrale non sono più due, ma una sola. L’aspirazione, però, è molto più potente e passa da 5.000 a 8.000 pascal, così come la batteria sale da 5.200 a 6.400 mAh.

Nella pratica, però, a fare la differenza sono due dettagli tecnici specifici: la possibilità di alzare i pannetti di lavaggio quando si passa sopra un tappeto (fino a +15 millimetri) e il lavaggio dei moci che, adesso, avviene con acqua calda a 55 gradi. Quest’acqua resta sui pannetti che, quindi, lavano con acqua almeno tiepida ottenendo risultati di pulizia superiori al passato.

Praticamente identica, invece, è la stazione di ricarica: è più stretta, come il robot, ma ha sempre i serbatoi di acqua pulita, acqua sporca e sacchetto per la polvere al suo interno.

Resta anche l’ottimo sistema di navigazione AIVI 3D (ora in versione 2.0) e l’app di gestione via smartphone, più che completa come ci si aspetta da un robot aspira e lava top di gamma.

Ecovacs Deebot X2 Omni: quanto costa

Ecovacs Deebot X2 Omni è un robot autonomo che lava e aspira il pavimento in modo completamente autonomo, è un modello di fascia altissima con il meglio della tecnologia oggi disponibile. Il prezzo è alto, di conseguenza: 1.399 euro, con un coupon da 100 euro su Amazon come offerta di lancio (si seleziona in pagina ma il prezzo si aggiorna nel carrello).

Ecovacs Deebot X2 Omni – Robot aspira e lava completamente autonomo