Ecovacs Robot X2 Omni, un vero top di gamma a un prezzo molto interessante

Quando si parla di robot aspirapolvere e lavapavimenti ci sono pochi brand che sanno davvero fare la differenza e garantire un livello di pulizia tale da soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Naturalmente parliamo di dispositivi di fascia altissima, con prezzi non proprio accessibili ma, visto il livello tecnologico raggiunto, rappresentano comunque una spesa giustificabile e che, davvero, può cambiare la vita.

Tra i prodotti più interessanti c’è sicuramente Ecovacs Deebot X2 Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente, efficiente e completo, che grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile.

Ecovacs Deebot X2 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X2 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con il classico robot da utilizzare per la pulizia e la stazione di ricarica e svuotamento.

Il robot è composto da una spazzola rotante laterale più una a rullo che hanno il compito di raccogliere la polvere e spingerla fino alla bocca di aspirazione, dove viene risucchiata con una potenza di 8.000 Pascal. Presenti anche i due mocio rotanti per lavare i pavimenti e che, al bisogno, possono essere sollevati in automatico fino a 1,5 cm per non bagnare tappeti e altre superfici delicate. All’interno dell’unità, ci sono le due vaschette, una per l’acqua pulita (180 ml) e l’altra per raccogliere lo sporco (420 ml).

La prima differenza evidente rispetto al passato sta nella forma del robot, non più circolare ma squadrato, così da raggiungere facilmente anche gli angoli più nascosti senza alcuna difficoltà.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno troviamo: una vaschetta di plastica da 4 litri per l’acqua pulita, una da 3,5 litri per l’acqua sporca del lavaggio dei mocio sul robot e, naturalmente, la vaschetta per la raccolta della polvere da 3 litri.

Ma la vera innovazione su questo modello è il sistema di lavaggio dei mocio che avviene con acqua calda, riscaldata fino a 55° per una pulizia ancora più accurata. Una volta lavati i pannetti, la stazione di ricarica provvede anche all’asciugatura con aria calda, così da evitare cattivi odori.

Per mappare gli ambienti domestici il robot utilizza i sistemi TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0, capaci di creare una mappa tridimensionale molto dettagliata. Naturalmente questo dispositivo è anche in grado di riconoscere gli ostacoli in tempo reale e di evitarli.

Inoltre, utilizzando la telecamera frontale e l’applicazione Ecovacs Home (utile anche per configurare e gestire il robot), l’Ecovacs Deebot X2 Omni può essere utilizzato anche per controllare la casa da remoto. A bordo troviamo anche la versione 2.0 dell’assistente vocale YIKO, che consente all’utente di gestire le varie funzioni robot utilizzando solo la voce.

Infine la batteria è da 6.400 mAh, con il produttore che promette una pulizia completa di una casa di 200 metri quadri.

Ecovacs Deebot X2 Omni è un sistema per la pulizia della casa tra i più efficienti e avanzati attualmente disponibili. Parliamo di una soluzione davvero all’avanguardia che, sfruttando la tecnologia a bordo, può davvero portare l’igiene domestica a un livello superiore.

Naturalmente il prezzo di vendita piuttosto elevato e per questo robot sono necessari ben 1.399 euro. Tuttavia, grazie all’offerta su Amazon si può acquistare Ecovacs Deebot X2 Omni a 1.008,99 euro (-28%, -390 euro) e con uno sconto così, non possono esserci dubbi e bisogna necessariamente cliccare su Acquista ora.

