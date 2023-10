Fonte foto: ecovacs

Il mercato dei robot lava e aspira offre ormai moltissime alternative anche se, è chiaro, che non tutte le tecnologie sono uguali e per garantire la massima efficienza c’è bisogno di puntare a un livello piuttosto alto.

Non stupisce dunque che i prezzi di un dispositivo del genere siano ancora molto elevati e non adatti a tutte le tasche. Fortunatamente, però, grazie ad Amazon risparmiare è possibile e si possono acquistare ottimi robot aspirapolvere a prezzi davvero interessanti. Come l’Ecovacs Deebot X1 Omni, uno dei migliori device in circolazione, fino a poche settimane fa il top di gamma di Ecovacs, che finalmente sotto gli 800 euro.

Ecovacs Deebot X1 Omni – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento

Ecovacs Deebot X1 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X1 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto efficiente. Il prodotto è composto da due parti: il classico robot di forma circolare e la base che funge da stazione di ricarica e da raccoglitore per l’acqua (pulita e sporca) e per la polvere aspirata dal robot.

Il robot ha due spazzole laterali rotanti che raccolgono la sporcizia e la spingono verso la bocca centrale, dove viene aspirata con una potenza di 5.000 Pascal. Dentro il robot ci sono due vaschette, una per raccogliere lo sporco e una che contiene il liquido che viene spruzzato sui due pannetti lavapavimenti rotanti.

Entrambi questi contenitori vengono svuotati in automatico non appena il dispositivo arriva alla stazione di ricarica, mentre la vaschetta dei liquidi viene riempita con l’acqua pulita prelevata dal serbatoio della base.

La stazione di ricarica, invece, ha al suo interno tre vaschette: due da 4 litri ciascuna che contengono l’acqua pulita e quella sporca che deriva dal lavaggio dei due mocio sul robot, e il sacchetto da 3 litri dove viene raccolta la sporcizia aspirata.

Tra le particolarità del dispositivo la possibilità di impostare il lavaggio dei panni ogni 10, 15 o 25 metri quadrati, a seconda delle condizioni della casa. Quando il robot torna alla base di ricarica secondo questa routine di pulizia, viene eseguito in automatico il lavaggio dei panni che, al termine di tutto il compito di pulizia, vengono asciugati con aria calda.

Ecovacs Deebot X1 Omni esegue una mappatura della casa estremamente precisa, grazie alle tecnologie TrueMapping 2.0, Slam e AIVI 3D, basate sia su sensore LiDAR che su videocamera e intelligenza artificiale, che realizzano una mappa tridimensionale dell’abitazione e aiutano il robot a riconoscere e superare gli ostacoli sul suo percorso.

Oltretutto, utilizzando la fotocamera frontale del robot è anche possibile monitorare da remoto la propria abitazione, trasformandolo in vero e proprio sistema di video sorveglianza che tiene sotto controllo la casa.

Altra particolarità dell’Ecovacs Deebot X1 Omni è l’assistente vocale proprietario che permette all’utente di controllarlo con la voce.

Infine la batteria è da 5.200 mAh e, secondo le specifiche del produttore, assicura 260 minuti di pulizia completa o la pulizia di una casa di 360 metri quadri.

Deebot X1 Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot X1 Omni è uno dei robot aspiratori e lavapavimenti più avanzati del settore e utilizza una tecnologia all’avanguardia, sviluppata per garantire una grande efficienza in qualsiasi contesto abitativo si trovi ad operare. Fino al recentissimo arrivo di Deebot X2 Omni è stato il prodotto di punta dell’azienda cinese.

Il prezzo non è propriamente contenuto e per acquistare questo dispositivo servono ben 1.420 euro, tuttavia, grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa l’Ecovacs Deebot X1 Omni a 799 euro (-44%, -621 euro) uno sconto del genere è veramente ottimo, perché moltissime persone intenzionate a comprare questo robot fino ad oggi sono state bloccate proprio dal prezzo troppo elevato.

