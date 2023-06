I robot per la pulizia sono diventati un vero e proprio must have e, secondo quelli che ne posseggono uno, cambiano veramente la vita. Avere al proprio fianco un assistente che si occupa di aspirare e lavare i pavimenti è quanto di più comodo si possa desiderare e anche se i prezzi non sono ancora accessibili a tutti, si tratta comunque di una soluzione che sta prendendo sempre più piede.

Tra i brand più conosciuti c’è Ecovacs che progetta e realizza robot per le pulizie di grande qualità come il Deebot X1e Omni che, grazie ad Amazon, arriva in super sconto permettendo agli utenti di risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino e con un’offerta del genere, non farsi tentare è davvero impossibile.

Ecovacs Deebot X1e Omni – Robot lava e aspira – Con stazione di svuotamento

Ecovacs Deebot X1e Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X1e Omni ha una spazzola posizionata nella parte inferiore del dispositivo e i due mocio rotanti che hanno una velocità massima di 180 giri al minuto, grazie a questi è possibile garantire una pulizia ancora più profonda del pavimento rispetto agli altri robot sul mercato che si limitano a trascinare lo sporco col panno per la pulizia. Da sottolineare anche l’incredibile potenza di aspirazione del robot che è di 5.000 Pascal, ben oltre quella garantita dai dispositivi della concorrenza.

A differenza del modello X1 Omni, in questo caso il robot non è dotato del serbatoio interno per l’acqua e perciò, per ogni lavaggio, dovrà tornare alla stazione di ricarica sia per pulire i due mocio e sia per bagnarli (con acqua e detersivo) per procedere con le operazioni di pulizia.

La stazione di ricarica è una componente altrettanto fondamentale ed è identica a quella già vista per il modello superiore. Come ben noto questa contiene al suo interno tre serbatoi: le due vaschette da 4 litri, per l’acqua pulita e l’acqua sporca del lavaggio dei due mocio, e il sacchetto da 3 litri per raccogliere la polvere.

Per il controllo del robot è necessario scaricare l’applicazione proprietaria dalla quale è possibile personalizzare completamente la modalità di utilizzo del robot e tutte le varie impostazioni del caso tra cui la quantità di acqua utilizzata, il tipo di pulizia e l’intervallo di tempo in cui il dispositivo dovrà tornare alla stazione di ricarica per ripulire i panni.

La mappatura degli ambienti è affidata al sensore LiDAR posto sulla parte alta del robot e alla telecamera AIVI 3.0 che in pochi minuti riesce a creare una mappa dell’abitazione estremamente precisa che gli consente di aggirare gli ostacoli e fermarsi prima di entrare in zone inaccessibili, come le scale.

Sempre grazie alla telecamera e all’applicazione è possibile utilizzare il Deebot X1e Omni come un sistema di video sorveglianza che terrà sotto controllo la casa, animali domestici compresi, mentre siamo fuori.

Infine, la batteria è da 5.200 mAh e, stando alle dichiarazioni di Ecovacs, è in grado di assicurare 260 minuti di pulizia completa o di coprire completamente una superficie di 360 metri quadri.

Ecovacs Deebot X1e Omni: l’offerta Amazon

Deebot X1e Omni è un vero top di gamma, con caratteristiche tecniche eccellenti per una pulizia profonda della casa. Questo, naturalmente, porta a un prezzo di listino di 1.099 euro che, pur non essendo proprio bassissimo, è completamente giustificato dalle incredibili performance del robot.

Tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, oggi è possibile fare un vero affare e acquistare il Deebot X1e Omni a 848,99 euro (-23%, -250 euro). Per un robot lava e aspira di questo livello, con queste funzioni, è decisamente un ottimo prezzo

