Ecovacs Deebot T10 al minimo storico: il prezzo è in picchiata

Avere un robot aspirapolvere è diventato oramai un must have. Questi piccoli elettrodomestici sono diventati in pochissimi anni i compagni ideali per le pulizie domestiche: basta avviarli per spazzolare efficacemente il pavimento di casa. Per chi è sempre fuori per lavoro o per chi non ama passare la scopa elettrica, sono la miglior soluzione possibile. Come accade spesso in questi casi, tantissime aziende si sono gettate a capofitto nel settore, aumentando la concorrenza e abbassando i prezzi. Non è un caso che oggi su Amazon troviamo il nuovo robot aspirapolvere top di gamma Ecovacs Deebot T10 in offerta con uno sconto eccezionale del 43% che fa risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

L’Ecovacs Deebot T10 è un vero modello top, con tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione, come ad esempio il processore con intelligenza artificiale in grado di riconoscere in pochissimo tempo gli ostacoli e di mappare efficacemente tutta l’abitazione. Migliorata anche la potenza di aspirazione per una pulizia ancora più accurata. Presente anche l’assistente vocale YIKO sviluppato appositamente da Ecovacs con il quale poter comandare con il robot con poche e semplici parole. Insomma, un robot moderno, top di gamma e che oggi è disponibile a un super prezzo.

Ecovacs Deebot T10

Ecovacs Deebot T10: caratteristiche e funzionalità

Un robot aspirapolvere lanciato da pochissimo sul mercato e dotato delle migliori tecnologie del momento. Ecco una breve descrizione dell’Ecovacs Deebot T10, un robot che non vi deluderà e che oggi è disponibile anche a un super prezzo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e funzionalità.

Il robot è dotato di un sistema di pulizia a quattro stadi e della tecnologia Pro 3.0 di Ozmo che sfrutta al meglio la pulizia a umido tramite le spazzole vibranti per aspirare tutta la polvere presente in casa, anche quella presente negli angoli più complicati. Migliorata anche la potenza di aspirazione che ora raggiunge una potenza massima di 3.000Pa, uno dei valori più alti tra i robot aspirapolvere.

Ecovacs ha dotato il Deebot T10 anche di un nuovo processore con intelligenza artificiale in grado di rilevare all’istante gli ostacoli e scegliere sempre la traiettoria migliore, in modo da non andare a sbattere e risparmiare anche preziosa energia, nonostante una super batteria da 5200mAh che assicura un’autonomia elevata. Grazie ai sensori di ultima generazione gli ostacoli vengono rilevati anche al buio.

Oltre al riconoscimento degli ostacoli, il robot aspirapolvere è dotato anche della navigazione TrueMapping 2.0 che mappa efficacemente tutta l’abitazione. Tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire e dove utilizzare maggior potenza per una pulizia più accurata. Disponibile anche un assistente vocale che ti permette di comandare il robot con dei semplici comandi.

Ecovacs Deebot T10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T10. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 43% e costa 399€. Per questo elettrodomestico casalingo si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, un affare da non farsi assolutamente scappare. Lo puoi anche acquistare oggi e pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 79,80€ al mese. La spedizione e la consegna avvengono in tempi rapidissimi e per fare il reso gratuito si hanno 30 giorni di tempo. Approfittatene subito, l’offerta non durerà tanto.

