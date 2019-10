EFootball PES 2020 disponibile su smartphone: come scaricare il gioco

18 Ottobre 2019 - L’attesa è terminata. Finalmente tutti gli appassionati possono scaricare sui dispositivi mobile di iOS e Android eFootball PES 2020. Konami ha rilasciato l’aggiornamento per la versione 2019 di PES all’edizione 2020 della variante mobile del gioco di simulazione calcistica. Sebbene si tratti di una versione “Lite”, anche sui dispositivi mobili il titolo mette a disposizione dei suoi utenti molte delle caratteristiche del gioco presenti nella versione per consolle e PC a partire dalla nuova tecnica denominata “Dribbling di precisione” studiata e realizzata in collaborazione con il centrocampista spagnolo Andrés Iniesta.

Presente poi il sistema “Ispiratore” che permette ad alcuni giocatori di influenzare il comportamento dei compagni di squadra quando questi si trovano nelle vicinanze. La versione mobile del gioco conserva le stesse partnership della variante per console e PC, ossia con la Juventus, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Manchester United, la Seria A TIM e la Serie B italiana. Con l’aggiornamento alla versione 2020, l’app ottiene anche il Data Pack 2, con nuove squadre e giocatori reali.

eFootball PES 2020 per smartphone: le modalità di gioco

eFootball PES 2020 mobile permette di giocare le partite in locale nella medesima stanza con un’altra persona, consente di sfidare online utenti sparsi per il mondo, nonché partecipare a competizioni dalla durata limitata. Infine, spazio a tante nuove leggende oltre a quelle già ufficializzate di Totti, Beckham e Zico.

eFootball PES 2020 per smartphone: come scaricarlo

eFootball PES 2020 per smartphone e tablet può essere scaricato gratuitamente su App Store e su Google Play Store. Lanciato nella giornata di ieri, la versione di eFootball PES 2020 per dispositivi mobili è stata rilasciata in una modalità non ancora definitiva. La versione finale sarà disponibile a partire dal prossimo 24 ottobre, ma per ora, a parte qualche blocco momentaneo dovuto alla manutenzione e all’ottimizzazione del gioco, è già possibile dare inizio alle sfide.

Il gioco eFootball PES 2020 per smartphone e tablet permette acquisti in app disponibili per la modalità MyClub al prezzo di: 1,09 euro per 100 monete, 3,49 euro per 300 monete e 10,99 euro per 1.050 monete. Un atteso ritorno quello della modalità MyClub che offre la possibilità di ingaggiare i migliori giocatori del mondo per creare una squadra di all stars di livello mondiale.