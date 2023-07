Fonte foto: Amazon

Con l’arrivo del grande caldo i condizionatori portatili sono tra gli elettrodomestici più cercati in assoluto dagli utenti. Il perché è semplice: sono compatti, efficienti, economici e soprattutto non hanno bisogno di lavori di installazione.

Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze non è facile ma, fortunatamente, Amazon può indicare la giusta direzione e tra le migliori offerte del Prime Day c’è sicuramente il condizionatore portatile ChillFlex Pro di Exlectrolux, uno dei dispositivi più venduti di sempre che è disponibile in super offerta per un tempo limitato.

ChillFlex Pro Electrolux: caratteristiche tecniche

Il ChillFlex Pro di Exlectrolux è uno dei climatizzatori portatili più versatili in commercio ed è la soluzione perfetta per rinfrescare gli ambienti domestici, anche di grandi dimensioni, in pochi minuti grazie all’elevata potenza di raffrescamento di 9.000 BTU.

È un dispositivo estremamente intuitivo e, grazie al telecomando a infrarossi e al display LCD, è possibile controllare tutte le funzionalità del condizionatore in maniera facile e veloce. In alternativa si può utilizzare la pulsantiera posizionata sul condizionatore per accendere o programmare l’accensione, così da avere una casa sempre a temperatura ottimale

Il ChillFlex Pro è anche molto silenzioso, con un livello di rumore di 64 dB, che consente di utilizzarlo per rinfrescare l’ambiente anche nelle ore notturne, senza disturbare chi dorme. La classe energetica è A+ e promette, dunque, una buona efficienza e consumi estremamente ridotti.

Tra le funzionalità più interessanti il Self Evaporative System che garantisce un ulteriore risparmio energetico riutilizzando l’acqua di condensa per raffreddare l’evaporatore ed evitare ulteriori sprechi di energia elettrica. Oltretutto il ChillFlex Pro di Exlectrolux utilizza il gas refrigerante naturale R290, molto più ecosostenibile rispetto al gas R410a.

Presenti anche il filtro antibatterico e quello antipolvere che purificano l’aria emessa dalla bocchetta così da eliminare completamente agenti patogeni e impurità, per una qualità dell’aria ottimale. Oltretutto, grazie al sistema Filter Check il condizionatore controlla costantemente lo stato dei filtri e la loro pulizia, avvisando l’utente in caso di problemi o anomalie.

Condizionatore Portatile ChillFlex Pro: l’offerta Prime Day

Il condizionatore portatile ChillFlex Pro di Electrolux è la scelta perfetta per rinfrescare gli ambienti domestici in maniera facile e veloce e, soprattutto, senza il bisogno di installare costosi climatizzatori a parete. Una soluzione indispensabile, insomma, per affrontare l’arrivo della bella stagione con un prodotto potente e dai consumi energetici ridotti.

Il prezzo di listino è di 552,89 euro ma grazie all’ottima offerta in occasione dei Prime Day è possibile portare a casa questo condizionatore portatile a 399,99 euro (-28%, -152,9 euro).

