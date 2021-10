L'ultimo piano di Elon Musk è costruire le Tesla su Marte

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, non smette di concepire progetti visionari. Quanti di questi siano effettivamente realizzabili è tutto da vedere. Da una parte, il super miliardario dello spazio ci ha abituato a cose che non credevamo possibili: che dire, ad esempio, del razzo Starship, che riesce ad atterrare in verticale?

Dall’altra, però, alcune sui intuizioni sembrano fin troppo avveniristiche, per non dire completamente campate per l’aria, e rivelate alla stampa soltanto per alimentare un personaggio sempre molto discusso e che nel tempo ha accumulato un potere mediatico tale da influenzare, con un solo tweet, l’andamento delle criptovalute – la sua passione poi sono i dogecoin.

Tra la presentazione dei robot Tesla, una minaccia di Anonymous, e una presa in giro a Jeff Bezos, che sulle spedizioni spaziali sta cercando in tutti i modi di star dietro a SpaceX, Musk ha trovato anche il tempo di concepire un metodo per mettere assieme due delle sue grandi passioni.

Ecco di cosa stiamo parlando.

In cosa consiste il piano di Elon Musk per produrre le Tesla su Marte

All’assemblea degli azionisti di Tesla ad Austin, in Texas, Musk ha parlato del suo progetto di costruire automobili Tesla su Marte. Allo stesso tempo ha ribadito che “siamo molto lontani dalla prima fabbrica di Tesla fuori dal pianeta. Voglio dire, mi piacerebbe vederne una prima di morire. Sarebbe davvero bello".

Proprio ad Austin la compagnia di auto elettriche si prepara ad aprire un nuovo stabilimento di produzione. Gli altri sono a Sparks, in Nevada; a Fremont, in California; a Buffalo, nello Stato di New York. Ce n’è poi uno a Shanghai, in Cina e nella città europea di Berlino.

Perché secondo il capo di Amazon è importante spostare le industrie nello spazio

"Dobbiamo prendere tutta l’industria pesante, tutta l’industria inquinante, e spostarla nello spazio. E mantenere la Terra come la bellissima gemma di pianeta che è", ha detto Bezos alla televisione americana MSNBC. “Non potete immaginare quanto sia sottile l’atmosfera quando la vedi dallo spazio. Ci viviamo dentro e sembra così grande. Sembra che sia enorme e possiamo ignorarla e trattarla male. Quando ti alzi e la vedi da fuori, vedi quanto è piccola e quanto è fragile."

Giuseppe Giordano