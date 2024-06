Email con dominio personalizzato .info: quando usarla

Creare un’email personalizzata con dominio .info ha enormi vantaggi per professionisti e aziende: scopri quali sono e come scegliere il servizio di posta

Quando si crea un indirizzo email personalizzato occorre pensare a ogni dettaglio, anche a quelli apparentemente non significativi o poco importanti. Per esempio, al suffisso, cioè la parte finale dell’indirizzo, che potrebbe essere .it oppure .com e molto più raramente un dominio .info. Quest’ultima opzione deve essere scelta per motivi specifici.

Il dominio .info viene utilizzato in particolari situazioni e serve a identificare qual è l’obiettivo e il motivo per cui si è creata una particolare email. Con l’aumento della concorrenza è necessario tenere conto anche di questi aspetti e non limitarsi semplicemente alla scelta del nome e del dominio email. Infatti, gli utenti tengono conto di ogni particolare e un dominio .info potrebbe rimanere maggiormente impresso rispetto a uno più classico e tradizionale, come quello che termina con .it. Ma quando è meglio scegliere un dominio info e perché? Facciamo chiarezza, vedendo come Libero Mail Business permette anche di personalizzare questo spazio.

Quando scegliere l’email con dominio .info

Il dominio .info viene scelto quando si vuole utilizzare l’indirizzo email per veicolare informazioni chiare e specifiche. In particolare, è una scelta valida quando l’indirizzo email viene usato per informare gli utenti, per rispondere a domande o quando si vogliono approfondire degli argomenti via email. Per esempio, potrebbe essere una buona soluzione per i reparti di Assistenza Clienti delle aziende. Può essere usato sia da singoli professionisti, sia da aziende, ma anche da persone che vogliono aprire un’attività e avviare un canale di comunicazione con i propri utenti. Per esempio, chi ha un blog informativo può mettere a disposizione dei lettori questo tipo di indirizzo aprendo, così, un canale di dialogo diretto, da usare per creare una rete di contatti forte e stabile.

L’email con dominio personalizzato .info si può usare anche quando si vuole creare una newsletter su un argomento specifico oppure quando si usa l’indirizzo di posta elettronica per inviare guide e tutorial. Un altro esempio può essere quello di un’azienda che invia i manuali di istruzioni dei suoi prodotti usando questo tipo di email. Insomma, il dominio .info fa riferimento a scopi specifici ma può essere usato in tante situazioni e contesti differenti.

Esempi di email con dominio personalizzato .info

Chi vuole creare un dominio email originale può quindi affidarsi a un suffisso mirato. Vediamo alcuni esempi d’uso. Innanzitutto, si può optare per un indirizzo email del tipo assistenza@nomeazienda.info per customer service dell’azienda in modo da fidelizzare i propri clienti, creando un contatto diretto per offrire informazioni e risposte.

Si può creare un indirizzo .info quando si vogliono condividere informazioni e dati scientifici, ecco un esempio di email: contatti@ricercadati.info. Un’altra idea è quella di creare uno spazio per fornire notizie del giorno e in questo caso si può usare news@locali.info. Un insegnante o tutor scolastico che ha creato un’email personalizzata può usare l’indirizzo .info per fornire informazioni ai suoi studenti. Un’agenzia viaggi può creare l’email aziendale .info dedicata a tutte le informazioni sulle varie destinazioni del mondo, in modo da promuovere anche la propria attività di tour operator.

Insomma, gli esempi di email personalizzata sono tanti e prima di costruirla e scegliere dominio e suffisso occorre avere chiari gli obiettivi e i motivi per i quali si vuol creare e diffondere l’email.

Come scegliere il servizio di email aziendale

Per sfruttare i vantaggi di un’email personalizzata occorre scegliere un buon servizio di email aziendale, che sappia soddisfare le aspettative e gli obiettivi del business. Non bisogna mai sottovalutare l’importanza del servizio, che può determinare il successo di ogni operazione commerciale. Un cattivo servizio, che magari non ha un’interfaccia intuitiva, può rallentare i lavori e portare ad errori e confusione.

Il servizio di email aziendale deve, invece, garantire un’interfaccia molto chiara e usabile. Il dominio deve essere totalmente personalizzabile e sicuro, in modo da evitare truffe e intrusioni da parte di terzi. Infine, è importante cercare un servizio che permetta di scegliere tra una o più caselle di posta e sfruttare anche altre funzioni pensate per le aziende, come il Calendario per gestire appuntamenti e scadenze.

Nel mercato online esistono tante alternative, tra queste Libero Mail Business è una delle migliori. Il servizio permette ad aziende e professionisti di creare indirizzi aziendali con dominio personalizzato e usufruire di tanti vantaggi studiati su misura.

L’offerta è proposta in due versioni. Libero Mail Business GO a partire da 25 euro + IVA all’anno offre 1 o 5 caselle di posta da 5 GB; Libero Mail Business SUITE a partire da 59 euro + IVA all’anno comprende 1 o 5 caselle da 1 TB più una serie di strumenti di produttività e spazio Drive.

Per scegliere il miglior piano per le proprie esigenze è necessario capire quante caselle aprire e lo spazio di cui si ha realmente bisogno. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento sarà possibile gestire con facilità tutte le comunicazioni legate all’indirizzo email personalizzato .info.

