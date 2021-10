Emily in Paris 2: quando esce la nuova stagione

La prima stagione è stata un vero e proprio successo e, ora, la giovane e intraprendente Emily Cooper è pronta a tornare tra le vie di Parigi con Emily in Paris 2. La protagonista, che ha il volto di Lily Collins, ci farà vivere le sue avventure, tra il suo amato lavoro all’interno dell’agenzia di marketing Savoir e la romantica capitale francese dove il cuore non può far altro che battere.

La fortuna della serie creata da Darren Star è, senza alcuna ombra di dubbio, dettata anche dal cast che ha lavorato con grande entusiasmo. Emily Cooper è egregiamente impersonata dalla bellissima e talentuosissima Lily Collins. Ritroveremo, poi, anche Lucas Bravo, che interpreta Gabriel, Ashley Park nei panni di Mindy Chen, Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine) e Charles Martins (Mathieu Cadault). A loro si aggiungeranno anche dei volti nuovi: Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.

Emily in Paris 2: la trama

Emily, giovane statunitense, si è inaspettatamente trasferita da Chicago a Parigi per lavorare nella sede francese dell’agenzia di marketing Savoir al posto della sua titolare, rimasta incinta proprio poco prima della partenza. Un’occasione professionale da non perdere, che la metterà a dura prova mentre cerca di ambientarsi nella capitale francese e di fare nuove amicizie. Qui incontra anche Gabriel, affascinante chef vicino di casa, nonché fidanzato dell’amica Camille. Tra i due, fin da subito, si instaura un feeling che non può essere a lungo ignorato.

Emily Cooper è riuscita a catturare l’attenzione di tantissimi fan, che ora non vedono l’ora di scoprire come evolverà la sua vita a Parigi, di vederla alle prese con nuove stimolanti sfide lavorative e, soprattutto, per scoprire che piega prenderanno le sue questioni di cuore. E l’attesa sta per giungere a termine: la data di uscita di Emily in Paris 2 è finalmente stata svelata.

Emily in Paris 2: quando esce e dove vederla

Durante il Tudum, l’evento virtuale dedicato agli appassionati delle serie Netflix, è stato annunciato l’arrivo di Emily In Paris 2. Per gli appassionati della serie, che è una delle più viste di sempre, ci saranno ben dieci nuovi episodi tutti da gustare.

Le nuove avventure di Emily Cooper saranno visibili a partire dal prossimo 22 dicembre su Netflix. I dieci episodi saranno inoltre disponibili anche Sky Q e NOW Smart Stick

Emily in Paris 2: cosa aspettarci

Il secondo capitolo di Emily in Paris ci farà rivivere l’atmosfera frizzante, romantica e fashion di Parigi. Non mancheranno momenti divertenti, di riflessione e colpi di scena. Si riparte con la protagonista in vacanza nel sud della Francia, precisamente a Saint Tropez con le amiche Camille e Mindy, desiderosa di rilassarsi dopo gli impegnativi accadimenti della prima stagione.

Per Emily Cooper si prospetta un profondo cambiamento: ora che si è ambientata a Parigi, cercherà maggiore stabilità e si troverà di fronte a decisioni importanti da prendere. La sua vita, insomma, sta per subire una nuova svolta e, ancora una volta, dovrà affrontare coinvolgenti sfide professionali. Il suo lavoro, infatti, richiederà sempre di più la sua attenzione e la sua concentrazione.

Spazio, però, anche all’amore. All’orizzonte c’è un nuovo personaggio: Alfie, un ragazzo non parigino che metterà a dura prova la sua pazienza (e non solo), interpretato dall’attore Lucien Laviscount. E Gabriel? Non resta che attendere ancora un po’ guardare i nuovi episodi di Emily in Paris 2 per scoprirlo.