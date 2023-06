Nella quarta stagione di Emily in Paris la protagonista lascerà Parigi per una vacanza italiana. E potrebbero esserci nuove scelte di vita all’orizzonte

«Ci stiamo preparando per la quarta stagione di Emily in Paris e siamo molto emozionati nello scoprire cosa attende Emily». Con queste parole Lily Collins, l’attrice che interpreta la protagonista della serie, ha salutato il pubblico di Tudum 2023 prima di fornire qualche anticipazione sui nuovi episodi della serie Netflix. La novità più succulenta e inattesa è stata soprattutto una: Emily lascerà (temporaneamente?) Parigi per visitare l’Italia e, più nello specifico, per una vacanza romana.

Le novità di Emily in Paris 4

«Si può dire che la scorsa stagione sia terminata con una nota drammatica», ha detto l’attrice facendo evidentemente riferimento al fatto che Camille ha lasciato Gabriel all’altare. «Ma, sorpresa, non finisce qui! Sono successe tante cose e abbiamo bisogno di risposte». In effetti, le domande che a quanto pare troveranno risposta nella prossima stagione di Emily in Paris sono parecchie: Alfie ha ancora il cuore spezzato? Gabriel avrà la sua stella Michelin oppure no? Mindy e la band andranno all’Eurovision? Cosa farà Camille? Il ritorno di fiamma di Sylvie durerà? E soprattutto, Emily e Gabriel finalmente staranno insieme?

«Vorrei potervi dire di più, ma dovrete scoprirlo da soli. Posso solo dirvi che ci saranno più divertimento, più moda e ovviamente più drammi», ha detto ancora l’attrice. «Emily dovrà decidere se ciò che ha sempre voluto è anche ciò di cui ha davvero bisogno. E mentre il suo cuore rimane legato a Parigi, la sua vita prenderà una svolta inaspettata in questa stagione. Non stupitevi, insomma, se la vedrete impegnata in una vacanza romana!». Insomma, pare proprio che nei nuovi episodi ci sarà un tocco di “dolce vita”. Considerando il riferimento alla «svolta di vita inaspettata», poi, c’è la possibilità che la vacanza romana si traduca in un trasferimento a lungo termine? È presto per saperlo, ma la curiosità ha già iniziato a solleticare i fan!

Emily in Paris 4 in streaming

Creata da Darren Star, la quarta stagione di Emily in Paris dovrebbe uscire su Netflix prossimamente. La data non è ancora certa: c’è chi ipotizza possa accadere nel 2024, mentre i più ottimisti azzardano addirittura dicembre 2023, ma è improbabile. In passato Variety aveva scritto che le riprese della terza e della quarta stagione sarebbero state portate avanti nello stesso momento. Pare però che non sia stato così.

Secondo notizie più recenti, infatti, lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso negli Stati Uniti avrebbe costretto a rimandare le riprese di un paio di mesi; quindi, è possibile che la produzione della quarta stagione non sia ancora iniziata e che le cose andranno per le lunghe.

Non è chiaro se la quarta stagione di Emily in Paris sarà quella conclusiva. In una passata intervista, Collins ha detto: «Riesco assolutamente a vedere la serie andare avanti per molto, ma credo che dovremmo lasciare decidere al pubblico (…) Speriamo di poter proseguire. Quindi, per favore, adoratela!».