Nonno, guarda che bel telefono!

Emporia Telecom, azienda tedesca specializzata nella produzione di smartphone per persone di una certa età, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona ha presentato i suoi due ultimi telefoni: si tratta di Emporia SuperEasy e Emporia Joy-LTE e, come gli altri prodotti del brand, mirano a conquistare i 50 milioni di “cittadini senior non digitalizzati" dell’Unione Europea.

Emporia SuperEasy è un telefono con il classico design “candybar“, lo stesso della stragrande maggioranza degli smartphone di oggi, mentre Emporia Joy-LTE ha un design a conchiglia, molto inizio anni 2000. Emporia, lo ricordiamo, da sempre produce telefoni con entrambi i tipi di design, perché gli utenti che ancora oggi preferiscono il telefono “che si chiude" sono ancora tanti. Specialmente tra i “senior non digitalizzati“. Ma non solo: Emporia sa bene che c’è ancora uno zoccolo duro, anzi durissimo, di utenti che vogliono i tasti fisici e Joy-LTE li accontenta. Il tutto, per finire, con una UI ultra semplificata, senza alcun fronzolo e che va dritta al sodo: i telefoni servono anche, se non soprattutto, per telefonare.

Emporia SuperEasy: caratteristiche tecniche

Una delle abitudini, non ottime a dire il vero, di Emporia è quella di non comunicare la scheda tecnica completa dei suoi dispositivi. Certamente il SoC o la RAM non sono la cosa più importante se lo smartphone deve essere usato da un settantenne, ma sapere cosa si compra è sempre gradito.

Detto questo, di Emporia SuperEasy sappiamo che è un telefono con display touch classico e interfaccia ultra semplice: un tasto verde per accettare le chiamate, un tasto rosso per chiuderle o rifiutarle. Poi ci sono tre tasti fissi in alto, per altrettanti contatti preimpostati. Infine, è molto intuitiva anche la gestione della rubrica.

Il tutto ad un prezzo, però, tutt’altro che basso: 229 euro.

Emporia Joy-LTE: caratteristiche tecniche

Anche Emporia Joy-LTE è focalizzato sulla semplicità d’uso, ma declinata nel fattore di forma a conchiglia e con tastiera fisica. Con tasti belli grandi e retroilluminati, però. Anche in questo caso ci sono i tre tasti di selezione rapida per i contatti preferiti.

Il telefono è ottimizzato per gli utenti con apparecchio acustico, ha la certificazione IP54 (polvere e schizzi d’acqua) e ha un pulsante per la chiamata d’emergenza sul retro. Infine, come dice il nome, è dotato di connettività 4G LTE.

Più contenuto il prezzo: 99,90 euro.