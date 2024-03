Fonte foto: Samsung

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Samsung ha annunciato il debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024). Si tratta della terza generazione del Galaxy Tab S6 Lite. Il modello originale è stato lanciato nel 2020 per poi essere sostituito nel 2022 dalla seconda generazione. Oggi, invece, Samsung rinnova il brand Tab S6 Lite, con il lancio di un nuovo modello che riprende il design ma propone specifiche tecniche aggiornate.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) comprende un display TFT da 10,4 pollici, con risoluzione di 2.000×1.200 pixel e supporto alla S-Pen che sarà proposta in bundle con il tablet, rappresentando un accessorio essenziale per sfruttare al meglio il software.

Samsung non ha ufficializzato il modello di SoC utilizzato dal tablet, limitandosi a indicare la presenza di un chip con CPU octa-core con due cluster di core, uno con frequenza massima di 2,4 GHz e uno con frequenza massima di 2 GHz. Il chip in questione dovrebbe essere l’Exynos 1280, dotato di due core Cortex A78 da 2,4 GHz e sei core Cortex A55 da 2 GHz.

Tra le specifiche troviamo anche 4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage oltre a una batteria da 7.040 mAh. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il tablet ha il jack da 3,5 mm ed è dotto di Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3. In arrivo sul mercato ci sono due versioni, una solo Wi-Fi e l’altra dotata anche di connettività 4G LTE.

Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Per ora, non è noto il tipo di supporto software che Samsung garantirà al nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024). Il tablet dovrebbe ricevere almeno due major update, arrivando ad Android 16, con quattro anni di patch di sicurezza. Il tablet ha dimensioni pari a 154,3×244,5×7 mm con un peso di 465-467 grammi (la versione LTE pesa 2 grammi in più rispetto a quella Wi-Fi).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) sarà disponibile in Europa a partire da questa settimana. La data ufficiale di avvio della fase di commercializzazione è stata fissata da Samsung per il 28 marzo. Per il momento, però, la casa coreana non ha fornito informazioni in merito al prezzo di listino del suo nuovo tablet.

Sul mercato arriveranno tre colorazioni: Oxford Gray, Chiffon Pink e Mint. Il nuovo tablet di Samsung dovrebbe arrivare anche in Italia. Il prezzo di lancio dovrebbe essere di circa 400 euro, replicando lo stesso posizionamento della versione 2022.