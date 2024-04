I nuovi OnePlus Watch 2 Lifestyle Edition e OnePlus Pad Go stanno per arrivare in Italia: ecco i primi dettagli sui due nuovi prodotti del brand

Fonte foto: OnePlus

OnePlus non si ferma: la casa cinese, infatti, ha annunciato un nuovo aggiornamento per la gamma europea. Il prossimo 23 aprile, nel corso di un evento in programma a Helsinki, infatti, è previsto il debutto di due nuovi prodotti, destinati ad arrivare anche in Italia.

OnePlus mostrerà in anteprima il nuovo OnePlus Watch 2 nella versione Lifestyle Edition (in foto un dettaglio del device) e il nuovo tablet OnePlus Pad Go. Si tratta di due importanti novità per il brand che intende rafforzare la sua presenza nel settore dei wearable e, nello stesso tempo, ritagliarsi uno spazio anche nel settore dei tablet Android economici.

Per il momento, invece, l’azienda non ha fornito dettagli in merito ad un aggiornamento della gamma di smartphone. Il nuovo OnePlus Nord CE 4, quindi, non sarà tra le novità che l’azienda mostrerà in occasione del nuovo evento europeo.

Le novità di OnePlus per l’Europa

OnePlus ha, quindi, due novità per l’Europa. La prima è la Lifestyle Edition del nuovo OnePlus Watch 2. Lo smartwatch, grazie all’inedita configurazione a doppio chipset, si è ritagliato una posizione di grande rilievo sul mercato diventando, secondo quanto comunicato dall’azienda, il dispositivo OnePlus più venduto degli ultimi due anni.

La nuova versione andrà a “soddisfare ancora di più le esigenze degli utenti europei che cercano un equilibrio tra stile e funzionalità“. Per il momento, però, non sono state fornite informazioni dettagliate in merito alle caratteristiche di questo nuovo prodotto. OnePlus ha diffuso un primo teaser del nuovo smartwatch.

La seconda novità, invece, è rappresentata dal tablet OnePlus Pad Go, già svelato in India. Si tratta di un tablet dotato del SoC MediaTek Helio G99 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Da notare anche un display LCD da 11,35 pollici con risoluzione di 2.408×1.720 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Questo tablet, disponibile in India anche con una connessione 4G, è dotato di una batteria da 8.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W, oltre che di una fotocamera posteriore e di una fotocamera anteriore con sensori da 8 Megapixel. Le dimensioni sono pari a 255,1x188x6,9 mm a fronte di un peso di 532 grammi.

Quando arrivano i nuovi prodotti OnePlus

Per il momento, OnePlus ha svelto solo la data di presentazione dei nuovi prodotti. OnePlus Watch 2 Lifestyle Edition e OnePlus Pad Go saranno ufficializzati in Europa il prossimo 23 aprile. Le vendite partiranno nei giorni seguenti. Di conseguenza, i due nuovi prodotti dovrebbero essere disponibili in Italia tra la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, ricordiamo che il OnePlus Watch 2 è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 329 euro. Di conseguenza, la Lifestyle Edition dovrebbe caratterizzarsi per un posizionamento simile. Il tablet OnePlus Pad Go, invece, sarà molto più economico rispetto all’attuale OnePlus Pad, disponibile in Italia con un prezzo di 499 euro. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni.