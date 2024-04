OnePlus svela il Watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet Pad Go

OnePlus lancia il Watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet Pad Go in Europa: ecco caratteristiche e prezzo

Fonte foto: OnePlus

Come anticipato nei giorni scorsi, OnePlus ha annunciato un nuovo aggiornamento della sua gamma di prodotti per l’Europa. Sono ora disponibili in preordine lo smartwatch OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition (NBE) e il tablet OnePlus Pad Go. I due nuovi prodotti rientrano nella strategia del brand che, come sottolineato da Bingo Liu, CEO di OnePlus Europe, intende “creare un ecosistema potente e interconnesso di dispositivi OnePlus di alta qualità, che includa smartphone, tablet, wearable e dispositivi audio“.

OnePlus Watch 2 NBE: caratteristiche e prezzo

Sulla scia del successo del OnePlus Watch 2, la gamma OnePlus si rinnova in Europa con il debutto della versione Nordic Blue Edition. Si tratta di una nuova edizione dello smartwatch, realizzata in esclusiva per il mercato europeo, che propone alcune novità, come un cinturino in pelle ibrida, che unisce vera pelle e gomma fluorata.

Dal punto di vista tecnico, lo smartwatch riprende le specifiche delle altre versioni di OnePlus Watch 2 con una cassa da 46 mm, un display AMOLED da 1,43 pollici e il chip Snapdragon W5 Gen 1, con co-processore BES 2700, affiancato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da 500 mAh.

Lo smartwatch ha il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il chip NFC ed è dotato di due sistemi operativi, WearOS 4.0, che consente l’accesso al Play Store, e RTOS un sistema molto più leggero e pensato per la gestione delle attività più semplici, con consumi ridotti. Il OnePlus Watch 2 si sincronizza con lo smartphone, per la gestione delle notifiche, e può monitorare la salute e l’allenamento.

Il nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 379 euro. Quest’edizione speciale dello smartwatch di OnePlus costa 50 euro in più rispetto alle altre due varianti.

OnePlus Pad Go: caratteristiche e prezzo

Il OnePlus Pad Go arriva in Europa a distanza di circa sei mesi dal lancio in India. Si tratta di un tablet più economico del OnePlus Pad, già disponibile dallo scorso anno in Europa. Il modello in questione è dotato di un display da 11,35 pollici con pannello LCD caratterizzato da risoluzione di 2.408×1.720 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz. Le dimensioni sono pari a 25,512 x 18,804 x 0,689 cm, con un peso di 532 grammi.

Il chip è il MediaTek Helio G99, già utilizzato da diversi smartphone Android da meno di 200 euro, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e da 128 GB di storage UFS 2.2. Da notare anche una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W.

Il tablet di OnePlus è dotato di una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e può sfruttare le connessioni 4G LTE, Wi-Fi 5 oltre che Bluetooth 5.2. La scocca è realizzata nell’unica colorazione Twin Mint. C’è un sistema composto da quattro altoparlanti Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 13 con Oxygen OS 13.2 e aggiornamento ad Android 14 in arrivo.

Il OnePlus Pad Go arriva in Italia con un prezzo di listino di 329 euro.