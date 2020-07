Tra i dispositivi elettronici più utili c’è sicuramente il tablet, un device dall’uso flessibile con funzionalità simili a quelle di uno smartphone e altre che ricordano invece un PC portatile. La configurazione classica è quella di una tavoletta, con la quale guardare video, prendere appunti, scattare foto, giocare o lavorare, tuttavia basta aggiungere una tastiera e un mouse Bluetooth per convertire il device in un laptop. Sul mercato esistono tantissimi accessori diversi, un vasto assortimento che consente di personalizzare l’apparecchio scegliendo una delle migliori tastiere per tablet in commercio.

Quale tastiera per tablet comprare

Uno dei vantaggi dei tablet è la possibilità di collegare al dispositivo diverse periferiche, accessori che aumentano le funzionalità del device per avvicinarlo ad esempio a un notebook. Senza dubbio lo schermo touchscreen è molto comodo per navigare sul web e altre attività ludiche, tuttavia per lavorare o studiare può rivelarsi piuttosto scomodo. Per risolvere basta comprare una tastiera Bluetooth per il tablet, scegliendo un modello adeguato alle proprie esigenze e compatibile con il proprio apparecchio.

Al giorno d’oggi si possono trovare numerosi prodotti per tutte le necessità, dai dispositivi più economici ai modelli più esclusivi, con i soliti top di gamma della Apple per l’iPad. In questo caso è importante controllare alcune caratteristiche tecniche, come la configurazione della tastiera, il layout, le dimensioni, il tipo di alimentazione e il peso. Da non sottovalutare è un design ergonomico, la base di supporto e le funzionalità accessorie, come un touchpad e la possibilità di personalizzare l’impostazione dei pulsanti.

Migliori tastiere per tablet 2020

La maggior parte delle tastiere per tablet si posiziona nella fascia di prezzo tra 10 e 80 euro, con alcuni modelli più costosi dalle prestazioni avanzate. Ecco le migliori proposte 2020 del mercato.

QPAU (tablet Android/iOS)

Una tastiera per tablet con un buon rapporto qualità-prezzo è la QPAU, una mini periferica wireless moderna e accattivante. Questo dispositivo viene proposto con layout in italiano, con un touchpad DPI regolabile e un sistema di retroilluminazione. Il collegamento con la tavoletta avviene tramite un’interfaccia USB, con sistema di installazione automatica plug&play, dimensioni compatte e un peso contenuto di appena 141 grammi. C’è la modalità Sleep con standby automatico, inoltre è compatibile con tablet Android, iPad, PC, smart TV e persino con le console di gioco PS3 e Xbox 360. Acquistala subito su Amazon.

Vbestlife (tablet Android/iOS)

Tra le migliori tastiere per tablet universali c’è la Vbestlife (puoi comprarla su Amazon), un prodotto con un ottimo prezzo d’acquisto compatibile con tablet Android, iPad, iPad Air, Samsung Galaxy e Huawei MediaPad con schermo da 9,7 a 10,1 pollici. Si tratta di una custodia in pelle con tastiera integrata in layout americano, con un supporto per bloccare la tavoletta in posizione verticale e usarla come un display. La tastiera si collega tramite Bluetooth in modo automatico con sistema plug&play, con batteria agli ioni di litio da 450 mAh e autonomia di 45 ore con una sola ricarica.

ProCase (Samsung Galaxy Tab A)

Chi possiede un tablet Samsung Galaxy Tab A da 10 pollici, uno dei migliori prodotti in commercio, può comprare questa completa tastiera ProCase con custodia e supporto. Il layout è inglese americano, tuttavia cambiano appena alcuni accenti, per il resto è un dispositivo perfetto per convertire il tablet Samsung in un PC portatile. La connessione è wireless piuttosto stabile e precisa, con un rivestimento in ABS leggero e resistente, con una chiusura della custodia magnetica pratica e veloce da usare. All’interno della cover di questa tastiera per tablet (è disponibile su Amazon) c’è un tessuto morbido per non rischiare di graffiare il device, con impostazione delle funzionalità tramite software.

Kilison (Huawei MediaPad)

Tra i migliori tablet Android ci sono ovviamente i modelli Huawei Mediapad, ai quali è possibile abbinare questa tastiera senza fili proposta da Kilison. Si tratta di un modello progettato appositamente per le tavolette del brand cinese, in particolare per il modello MediaPad T5 con schermo da 10 pollici, ed è composto da una custodia in pelle pieghevole con interno in microfibra e una tastiera in italiano rimovibile (scopri il prezzo su Amazon). Viene venduta in diverse colorazioni, nero, grigio, blue e oro rosa, ha un sistema di connessione wireless, un’autonomia di 60 ore e una copertura del segnale di 10 metri.

Apple Magic Keyword (iPad Pro)

La tastiera ufficiale per iPad è l’Apple Magic Keyword, acquistabile su Amazon, un prodotto esclusivo di fascia alta nel tipico stile dell’azienda di Cupertino. Questo device presenta un supporto di ultima generazione per l’iPad Pro, con USB-C per la ricarica della tavoletta, tastiera integrata nella struttura e appoggio reclinabile per il tablet Apple, una soluzione che consente di trovare la migliore configurazione possibile in base alle proprie esigenze. I tasti sono retroilluminati, con un meccanismo ad alta precisione per semplificare la scrittura, con un trackpad multi-touch e la possibilità di richiudere tutto e trasformare la Magic keyword in una pratica custodia.