Quando esce la serie tv Maradona: Sogno Benedetto

Maradona: Sogno Benedetto è la nuova serie tv Amazon dedicata al fenomenale campione argentino. Il contenuto è stato annunciato ormai da tanti mesi, ma solo in questi giorni la piattaforma di streaming ha comunicato finalmente quali saranno le date di uscita di ciascuna puntata. Sarà una serie ricca di emozioni.

L’obiettivo è raccontare le imprese e i principali momenti di vita del Pibe de Oro. Sarà, quindi, una serie biografica curata nei dettagli, capace di mostrare tutte le sfumature del calciatore: tra trionfi, sfide, cadute e riprese. La lavorazione è durata per anni proprio perché i creatori hanno seguito in modo scrupoloso le sue orme. Infatti, le riprese hanno attraversato mezzo mondo. La serie rappresenta, quindi, un’occasione unica per scoprire le imprese di Maradona da un nuovo punto di vista. La serie debutterà il 29 ottobre 2021 su Prime Video, gli episodi non usciranno tutti insieme. Ecco il calendario e la trama.

Cast e Trama di Maradona: Sogno Benedetto

Le riprese di Maradona: Sogno Benedetto hanno attraversato il mondo, toccando Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, luoghi importanti per la vita professionale e privata del protagonista. Infatti, puntata dopo puntata il pubblico potrà rivivere i momenti più salienti della sua esistenza, fin dalla più tenera età.

Diego Armando Maradona sarà interpretato nelle sue diverse fasi della vita da tre attori: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. La trama inizierà dalle umili origini vissute a Villa Fiorito in Argentina, il Paese natio. Maradona grazie al suo talento arriverà poi a Barcellona e in seguito a Napoli. Verrà narrato il suo ruolo cruciale nella nazionale di calcio, che porterà la squadra a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86.

Nella serie tv troviamo anche altri attori:

Julieta Cardinali ( En Terapia, Valentin )

) Laura Esquivel ( Patito Feo )

) Mercedes Morán ( I diari della motocicletta, El Reino )

) Pepe Monje ( Amor en Custodia )

) Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

Maradona: Sogno Benedetto – data di uscita delle puntate

Dopo mesi di attesa, Amazon Prime Video ha comunicato le date ufficiali in cui il pubblico potrà vedere la nuova serie Maradona: Sogno Benedetto. Ecco il calendario delle 10 puntate di circa un’ora:

29 ottobre: episodi dall’1 al 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

La serie è prodotta da BTF Media in collaborazione con Dhana Media e Latin We. Il ruolo di showrunner nonché quello della regia per gli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay è affidato ad Alejandro Aimetta. Altre puntate sono state dirette da Roger Gual ed Edoardo De Angelis. Non rimane che attendere il 29 ottobre per connettersi a Prime Video e guardare le imprese del Pibe de Oro.

