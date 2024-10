Fonte foto: Ezviz

Debutta ufficialmente sul mercato italiano il nuovo Ezviz RS20 Pro. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti combinato che va ad arricchire la gamma EZVIZ, azienda molto nota per i suoi sistemi di videosorveglianza, con diverse soluzioni avanzate per la pulizia di casa oltre a varie funzionalità smart, con la possibilità di gestione da remoto, via app, e tramite assistenti vocali. Il nuovo modello arriva subito sul mercato, con una promo lancio che taglia il prezzo d’acquisto ma solo per alcuni giorni.

Ezviz RS20 Pro

Ezviz RS20 Pro: caratteristiche

Il nuovo Ezviz RS20 Pro ha un’autonomia di 3 ore e una potenza di aspirazione di 7.200 Pa. Il robot è abbinato a una stazione base dotata di due serbatoi da 5 litri, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Il serbatoio dell’acqua pulita aggiunge, in automatico, il detergente, senza la necessità di intervento dell’utente. C’è anche un sacchetto dedicato alla raccolta di polvere e detriti (con un’autonomia di 120 giorni).

Ezviz RS20 Pro è in grado di installare e rimuovere in automatico i panni rotanti necessari per il lavaggio. Tali panni, inoltre, saranno lavati con acqua calda e asciugati con aria calda direttamente dalla stazione base. Per il funzionamento è possibile scegliere tra varie modalità di funzionamento (solo aspirazione, solo mop oppure ciclo completo di aspirazione e lavaggio). Il robot riconosce i tappetti, adattando il suo funzionamento con il sollevamento delle spazzole e la rimozione automatica dei pannetti rotanti.

Il sistema di aspirazione include anche una tecnologia proprietaria per il taglio e la rimozione dei grovigli. Ezviz RS20 Pro è dotato di LDS LiDAR, laser 3D strutturato e una telecamera AI ed è in grado di identificare oltre 65 tipi di oggetti, evitando ostacoli e pianificando, nel dettaglio, il percorso da seguire per la pulizia.

All’occorrenza, è possibile utilizzare RS20 Pro anche come telecamera mobile di sorveglianza per tenere sotto controllo la casa da remoto.

Tutte le funzionalità sono gestibili dall’app Ezviz ed è possibile sfruttare la compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. L’app consente di pianificare la pulizia e di regolare i parametri di funzionamento, andando anche a definire cicli di pulizia personalizzati anche sfruttando la mappa digitale creata dallo stesso robot.

Ezviz RS20 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Ezviz RS20 Pro arriva sul mercato italiano con un prezzo consigliato al pubblico di 999 euro. Fino al 13 ottobre è disponibile una promo lancio che riduce il costo del robot fino a 849 euro. Successivamente, tra il 14 e il 20 ottobre (tramite gli store online di Amazon, Unieuro e Mediaworld) sarà possibile acquistare il modello con un prezzo di 899 euro.

Ezviz RS20 Pro