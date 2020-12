Perché Facebook sta cancellando le immagini degli utenti PlayStation

Brutto colpo per gli utenti di Facebook: il social network starebbe effettuando la cancellazione di tutte le foto degli utenti caricate attraverso la PlayStation 4. Si tratta di una scelta che sta cogliendo alla sprovvista molti utenti, visto che non sono poche le persone che, tramite la console Sony, hanno effettuato l’upload delle foto sulla piattaforma nel corso del tempo.

Sebbene al momento Sony sia piuttosto impegnata a gestire l’ondata di richieste legata al lancio della PlayStation 5, questa notizia è arrivata come un macigno su molti fan della console che avevano scelto di utilizzare la funzionalità del modello precedente per caricare sul social network alcuni dei momenti più entusiasmanti della loro vita da gamer. Infatti, attraverso la caratteristica implementata su PS4, i giocatori hanno avuto la possibilità di condividere con i propri contatti, amici e fan, gli attimi clou delle migliori giocate, singole o multiplayer, registrate tramite la feature dedicata al mondo dei social.

Facebook e l’upload delle foto, cosa sta succedendo

Come anticipato, secondo le segnalazioni di alcuni utenti le foto caricate tramite la funzione di PlayStation 4 starebbero pian piano scomparendo dal social network. Si tratta di un bel colpo per chi ha scelto di conservare sulla piattaforma le proprie immagini e i video delle partite, visto da un momento all’altro potrebbero non essere più disponibili.

Da parte di Sony non è giunta ancora alcuna conferma o smentita, è quindi difficile poter affermare se si tratta di un bug o di un comportamento deciso da una o entrambe le parti coinvolte. Di sicuro, meglio correre ai ripari e salvare sul proprio hard disk tutti quei file ritenuti importanti per evitare che possano sparire definitivamente dalla rete.

Facebook e l’upload delle foto da PlayStation, dove eravamo rimasti

Chi ha avuto l’opportunità di portarsi a casa una PlayStation 4 sa già di cosa stiamo parlando, ma per molti altri la possibilità di caricare screenshot e video di gioco registrati con la console di casa Sony su Facebook è una vera e propria novità. Meglio però frenare gli entusiasmi: infatti, nonostante prima fosse possibile condividere su Facebook le immagini e i filmati, da un po’ di tempo ciò non è più possibile.

Infatti, già un anno fa il colosso giapponese aveva annunciato di interrompere l’integrazione, bloccando di fatto ogni tentativo di upload da parte degli utenti. Nonostante le varie richieste in merito, Sony non ha rilasciato alcuna informazione lasciando dunque in sospeso questa annosa questione.

Tra i problemi che avrebbero potuto spingere la casa di produzione a bloccare la feature potrebbe essere stato il tipo di gestione delle informazioni personali effettuata da Facebook. Infatti, molto si è parlato negli ultimi mesi delle metodologie di raccolta dei dati da parte del social network, motivo che potrebbe aver spinto Sony a fare un passo indietro.