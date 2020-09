Facebook Messenger, stop all'inoltro dei messaggi

Dopo WhatsApp, anche per Facebook Messenger arriva un limite all’inoltro dei messaggi. Questa la misura pensata da Mark Zuckerberg nella lotta alle fake news dilaganti e per porre un controllo alla diffusione di informazioni non controllate.

L’annuncio del nuovo limite per Facebook Messenger è arrivato direttamente dal social network, che ha stabilito come un singolo messaggio potrà essere inoltrato a un massimo di cinque contatti. L’obiettivo è rallentare la diffusione delle cosiddette notizie virali, che spesso producono disinformazione e possono avere effetti dannosi anche nel mondo reale. Una risposta di Facebook alle numerose critiche ricevute in passato per non aver sviluppato strumenti che potessero impedire la diffusione delle fake news.

Facebook Messenger e la lotta alle fake news

La limitazione dell’inoltro dei messaggi attraverso Facebook Messenger al momento è in fase di roll out, ma nelle prossime settimane dovrebbe diventare disponibile anche per tutti gli altri utenti. La novità si colloca in un processo di cambiamenti avviati da Zuckerberg a partire dal 2019 e arriva proprio ora, con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ormai alle porte. In particolare, Facebook si impegna a non cancellare i post dei politici, ma a segnalare eventuali informazioni sbagliate.

Facebook Messenger, le novità

Per rendere l’app più sicura e a prova di dilagare di false informazioni e bufale, i messaggi nelle chat di Facebook Messenger potranno essere inoltrati solo a cinque persone o a cinque gruppi per volta. Questa non è l’unica novità introdotta sull’app di messaggistica, ma ci sarà anche un supporto alla condivisione dello schermo su Android e iOS, il supporto a Face ID e Touch ID su iOS, la trasmissione in diretta su Messenger Rooms e soprattutto l’inizio della fusione delle chat tra Messenger e Instagram.

La fusione tra Messenger e Instagram era arrivata già ad agosto e alcuni utenti si erano ritrovati con l’icona dei Direct di Instagram sostituita con quella dell’app di messaggistica. Al momento però non è ancora possibile utilizzare Facebook Messenger per chattare, ma l’obiettivo finale di Zuckerberg sarebbe quello di creare un ambiente comune tra Facebook, Instagram e WhatsApp dove poter comunicare coi propri contatti.