Il 19 marzo è la Festa del Papà. Non c’è dunque occasione migliore di questa per celebrare i migliori papà delle serie tv. Sia chiaro: non parliamo dei papà impeccabili o perfetti, ma di quelli che, per tante ragioni diverse, sono rimasti nel cuore degli spettatori. Alcuni hanno mostrato un lato particolarmente toccante e commovente della genitorialità, altri invece sono stati più che altro personaggi comici davvero spassosi. Ecco quali sono i papà della serie che il pubblico non ha mai dimenticato.

Happy Days

La serie Happy Days è uscita tra il 1974 e il 1984 e ha davvero segnato l’immaginario di una generazione. Fonzie non è però il solo personaggio iconico rimasto nel cuore di tanti. Che dire di Howard Cunningham, interpretato da Tom Bosley? Gentile e amorevole, è l’ideale figura paterna sempre pronta a regalare qualche perla di saggezza. La seconda stagione è in streaming su Prime Video.

This is Us

Milo Ventimiglia nei panni di Jack Pearson, nella serie This is Us, ha decisamente alzato l’asticella dell’immaginario del padre amorevole. La sua famiglia ha faticato molto per riprendersi dalla sua assenza e certamente, dopo averlo conosciuto sul piccolo schermo, lo stesso è accaduto a qualunque spettatore. la serie si può vedere su Disney+ e Prime Video.

Tutto in famiglia

Cool, spassoso, alla mano: è il papà di Tutto in famiglia interpretato da Damon Wayans. Michael Kyle – questo era il nome del personaggio della serie celebre negli anni Duemila – era sempre pronto a scherzare e, proprio per questo motivo, apprezzato da tantissimi spettatori. La serie è su Disney+.

Stranger Things

Burbero, ma dal cuore d’oro. È Jim Hopper, interpretato da David Harbour, il papà adottivo di Undici in Stranger Things (su Netflix).Pronto a fare qualunque cosa per difendere la sua bambina, ma talvolta un po’ impacciato nelle quotidiane dinamiche familiari con l’ormai ragazzina di casa.

The Last of Us

Una recentissima aggiunta alla lista: Joel (Pedro Pascal) in The Last of Us ha ricordato che non serve un legame di sangue per sentirsi padre. E che nei legami più profondi si nasconde, spesso, la sofferenza più grande. La serie è su Sky e in streaming su NOW.

Modern Family

Un padre amorevole e giocherellone, certo, ma anche piuttosto impacciato e talvolta distratto. Ma, in fin dei conti, adorabile! È Phil Dunphy di Modern Family, interpretato da Ty Burrell. Alcune stagioni della serie sono su Prime Video.

Breaking Bad

Un altro padre che si è dimostrato decisamente pronto a tutto per la sua famiglia è Walter White di Breaking Bad, interpretato da Bryan Cranston. Non tutti i professori di chimica, in effetti, si riciclano come produttori di anfetamine…! La serie è su Netflix.

I Simpson

Non è proprio un papà modello, ma quando si parla di questa figura genitoriale non si può non pensare a Homer de I Simpson (su Disney+). Nonostante tutto, non è difficile immedesimarsi in alcuni dei suoi tratti tipici!