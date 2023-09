Ad agosto Amazon ha annunciato una nuova "Festa delle Offerte Prime", in programma per l’autunno, senza però comunicare la data, né molti dettagli. Oggi, però, il colosso dell’ecommerce ha rivelato tutto ciò che c’è da sapere su quello che, in buona sostanza, diventa un secondo Prime Day in aggiunta a quello estivo e al Black Friday e Cyber Monday di novembre.

Festa delle Offerte Prime: data e dettagli

La Festa delle Offerte Prime, proprio come le altre iniziative di Amazon, durerà 48 ore: dalla mezzanotte del 10 ottobre alle 23:59 dell’11 ottobre. La festa degli sconti, però, sarà riservata agli utenti abbonati ad Amazon Prime, proprio come il Prime Day estivo ormai ben noto.

Amazon promette, oltre alle solite abbondantissime offerte su migliaia e migliaia di prodotti, alcune chicche: i prezzi più bassi dell’anno su una selezione di prodotti Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG.

Elettronica di largo consumo in fortissimo sconto, quindi, tra TV, robot lavapavimenti, smartphone, smartwatch e friggitrici ad aria.

Festa delle Offerte Prime: le offerte di Amazon

Oltre a queste offerte su prodotti di brand terzi, Amazon ha già lanciato una lunga serie di sconti su prodotti e servizi propri, a volte anche in bundle con prodotti di altre marche.

Ad esempio lo smart speaker Echo Pop abbinato alla presa intelligente WiFi Meross Smart Plug, disponibile a 22,99 euro, o la videocamera Blink Outdoor da esterno abbinata alla Blink Mini Pan-Tilt da interno a 60 euro, o il sistema WiFi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub Zigbee integrato, acquistabile a 64,99 euro, o la Smart TV TCL 32SF540 con Fire TV disponibile a 159 euro.

Per quanto riguarda i servizi, invece, i nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited hanno ora 4 mesi gratis e il Piano Famiglia senza costi aggiuntivi. Su Amazon Fashion, infine, sconti fino al 30% per gli utenti Prime.

Festa delle Offerte Prime: come sfruttarla gratis

Amazon non ha scelto le date della Festa delle Offerte Prime, né quella del loro annuncio, in modo casuale: la festa sarà tra meno di un mese e ciò vuol dire che è possibile iscriversi oggi a Prime sfruttando il mese di prova, partecipare alla Festa delle Offerte Prime di ottobre come un membro Prime a tutti gli effetti e poi, se lo si vuole, fare la disdetta gratuita.

Il modo più semplice di farlo è facendo click su questo pulsante.