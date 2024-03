Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024: ecco le date ufficiali

Amazon ha ufficializzato le date della Festa delle Offerte di Primavera 2024: dal 20 al 25 marzo migliaia di sconti a disposizione per tutti i clienti e vantaggi speciali per gli iscritti a Prime

Torna anche quest’anno, dopo il debutto nel 2023, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. L’iniziativa è, in buona sostanza, un Black Friday primaverile durante il quale migliaia e migliaia di prodotti verranno messi in sconto, a disposizione di tutti i clienti Amazon.

Quindi non solo gli iscritti al programma Prime, ma anche tutti gli altri. Tuttavia, i clienti Prime avranno dei vantaggi in più, come da tradizione Amazon. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si svolgerà da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo.

Offerte di Primavera: come funzionano

Durante tutto il periodo della Festa delle Offerte di Primavera i clienti di Amazon avranno a disposizione, innanzitutto, offerte speciali su tutti i prodotti della stessa Amazon: gli smart speaker Echo, gli smart display Echo Show, le telecamere Blink, i router eero, tutta la gamma Fire TV Stick.

Poi ci saranno sconti fino al 30% sui prodotti Amazon Fashion di grandi brand della moda, su capi per uomo, donna e anche per i bambini.

Discorso più articolato per Amazon Supermercato, un servizio disponibile a Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe: i clienti Prime di queste zone potranno risparmiare fino al 20% sui prodotti alimentari e di uso quotidiano, ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti Amazon Fresh, usando il codice "PROMO15" al momento del pagamento di una spesa da almeno 50 euro.

Dal 15 al 25 Marzo (quindi anche prima dell’inizio delle Offerte di Primavera) i clienti Prime di Roma e Torino potranno risparmiare il 20% comprando su Pam Panorama tramite Amazon.it, oltre a ricevere uno sconto di 15 euro sul primo ordine di almeno 70 euro (codice 15PAMOFF).

Forti risparmi anche su Amazon Seconda Mano: 20% di sconto etra (su un prezzo già ribassato) su una vasta selezione di prodotti.

Infine, i soli clienti Prime potranno usufruire delle Offerte WOW! su prodotti di grandi marchi, come LG, Michael Kors, American Tourister, Durex, Oral B.

Offerte di Primavera: meglio con Prime

Come è facile intuire, per fare i migliori affari durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024 è consigliabile iscriversi a Prime, in modo da usufruire anche della consegna in un giorno gratuita su milioni di prodotti, da accedere alle offerte migliori e, perché no, godersi anche i vantaggi collaterali dell’iscrizione a Prime. Ed esempio lo sterminato catalogo di Amazon Prime Video e quello di Amazon Music.

Tra l’altro è sempre possibile iscriversi gratuitamente a Prime, per trenta giorni, e disdire l’abbonamento senza alcun costo se non si è soddisfatti.