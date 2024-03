Festa delle offerte di Primavera: tutti i prodotti Amazon in offerta

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Dalla mezzanotte del 20 marzo è partita ufficialmente la Festa delle Offerte di Primavera, un evento targato Amazon e in stile Black Week: per cinque giorni troverete tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti mai visti prima. Ci sono anche le classiche Offerte WOW, promo lampo che durano poche ore e che, come si intuisce dal nome, ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni prodotti selezionati. Tra i prodotti in offerta più attesi e anche più acquistati di questi eventi Amazon ci sono propri i dispositivi realizzati dal sito di e-commerce. Amazon da oramai diversi anni, oltre a vendere i prodotti di praticamente qualsiasi brand, è diventato anche produttore. Un esempio sono i Fire TV Stick, le chiavette multimediali economiche e facili da installare che rendono il tuo televisore ancora più intelligente.

E proprio i Fire TV Stick sono tra i protagonisti di questo evento speciale che dura fino al 25 marzo alle ore 23:59. I dongle marchiati Amazon sono in promo al minimo storico, anche i nuovi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K da poco usciti sul mercato. A questi si aggiungono tanti altri prodotto per la smart home: gli smart speaker Echo Pop ed Echo Dot che, oltre a svolgere il loro ruolo di casse Bluetooth, ti permettono di gestire anche i dispositivi intelligenti presenti in casa. Ottime anche le offerte per i dispositivi per la sicurezza domestica Blink e Ring, altre due aziende di proprietà di Amazon. In questo caso si tratta di telecamere di sicurezza, citofoni smart e non solo. Gli sconti superano il 50% e grazie ad alcune promo bundle risparmi centinaia di euro e fai dei veri affari. In questo articolo abbiamo raccolto le migliori promo sui dispositivi Amazon disponibili in questa Festa delle Offerte di Primavera 2024: a te tocca solo scegliere cosa acquistare.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: i Fire TV Stick

Partiamo subito con i dispositivi più desiderati e che saranno anche i più venduti in questa Festa delle Offerte di Primavera. Stiamo parlando dei Fire TV Stick, i dongle che si collegano alla porta HDMI del televisore e che permettono di accedere a tantissime applicazioni, tra cui tutte le piattaforme streaming. Per questo evento Amazon ha deciso di scontare tutti e quattro i modelli disponibili, dal Fire TV Stick Lite fino al nuovo Fire TV Stick 4K Max. Le differenze tra i vari modelli riguardano principalmente la potenza e la risoluzione supportata. Se avete un TV di nuova generazione, il nostro consiglio è di puntare sul nuovo Fire TV Stick 4K oppure sul Fire TV Stick 4K Max. Sono anche i modelli con il maggior sconto.

Il Fire TV Stick 4K è in offerta a 38,99 euro, con uno sconto del 44%, mentre il nuovo Fire TV Stick 4K Max a un prezzo di 49,99 euro, con uno sconto del 38%. Approfittatene immediatamente, saranno tra i dispositivi più richiesti.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Gli smart speaker in promo con le Offerte di Primavera 2024

L’altro dispositivo marchiato Amazon e sempre super venduto in questo tipo di eventi è lo smart speaker. Amazon ne ha lanciati tanti sul mercato e tutti con caratteristiche differenti. Si va dal piccolo Echo Pop, l’ultimo arrivato in ordine temporale, fino all’Echo Show da 10 pollici, lo smart speaker con schermo touch e che svolge il ruolo di hub per la tua casa smart. Ma a cosa serve uno smart speaker? Quali sono le sue funzionalità? Semplificando al massimo il concetto, lo smart speaker ti aiuta a gestire tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione, dalle lampadine, al termostato fino al citofono. Inoltre, all’occorrenza può essere utilizzando anche come cassa Bluetooth, grazie agli altoparlanti integrati. L’Echo Show, oltre a tutte queste funzionalità, è dotato anche di uno schermo touch che ti permette di vedere video e di gestire tutto con un semplice tocco sul display.

Per la Festa delle Offerte di Primavera trovi gli smart speaker Echo in promo con uno sconto speciale, approfittane subito.

Echo Dot

Echo Dot con orologio

Echo Pop

Echo Show 5

Echo Show 10

Echo Studio

Le telecamera di sicurezza da acquistare

Migliorare la sicurezza della propria abitazione spendendo poco. Oramai sul mercato trovi tantissime telecamere e citofoni smart che ti aiutano ad aumentare la sicurezza della tua abitazione e logicamente anche Amazon si è "gettata" in questo settore. La scelta è ampia e varia grazie alle telecamere e ai citofoni realizzati da Blink e da Ring, le due società di proprietà del colosso statunitense esperte nel settore. In questo evento primaverile Amazon c’è veramente l’imbarazzo della scelta e puoi scegliere tra un’infinità di prodotti. Se vuoi spendere poco c’è la Blink Mini, telecamera per l’interno che costa poco più di venti euro ed è molto semplice da configurare e da utilizzare. Per l’esterno, invece, trovi la telecamera Blink Outdoor disponibile con uno sconto del 50% e la paghi meno di 50 euro. Ottima promo anche per il Ring Video Doorbell, citofono smart che puoi montare facilmente fuori dal portone di casa e che trovi con un super sconto.

Blink Mini

2 Blink Mini

Blink Outdoor

Ring Indoor Cam

Ring Video Doorbell

Ring Alarm

Amazon eero6: navigare alla massima velocità

In pochi lo sanno, ma Amazon è presente anche nel settore dei router e delle reti mesh con i prodotti Amazon eero. Prodotti che trovi in super promo alla Festa delle Offerte di Primavera con sconti che non si vedevano da tanto tempo. Approfitti del minimo storico e acquisti alcuni dei router considerati tra i migliori nella loro fascia di prezzo. Sono facili da configurare e da montare e li puoi monitorare in tempo reale tramite l’app dello smartphone. Puoi costruire delle reti mesh per coprire tutta l’abitazione e navigare sempre alla massima velocità. Un affare da non farsi scappare.

Amazon eero 6

Router/extender mesh Wi-Fi

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero – pacchetto da 3 dispositivi

Festa delle Offerte di Primavera: gli altri dispositivi Amazon in sconto

Non solo Fire TV Stick, smart speaker o dispositivi per la sicurezza domestica, Amazon in questi anni ha realizzato anche altri dispositivi, dalle cuffie Bluetooth all’Echo Auto, un device che porta Alexa all’interno della tua abitazione. E come capita spesso in questi eventi, sono tutti disponibili in super promo e al minimo storico. Ad esempio il nuovo Echo Auto di seconda generazione è scontato di ben il 42%. Da segnalare anche il controller wireless Luna, un joystick pensato appositamente per la piattaforma di cloud gaming Luna disponibile per tutti gli abbonati a Prime.

Amazon Smart Plug

Amazon Smart Air Quality Monitor

Amazon Echo Auto

Amazon Controller Luna

Bundle Amazon

Immancabili come in ogni grande evento Amazon che si rispetti, anche in questa Festa delle Offerte di Primavera non mancano i bundle. Di che cosa si tratta? Di promo speciali che comprendono due o più dispositivi (ad esempio uno smart speaker e una lampadina smart) e che ti permettono di risparmiare ancora di più rispetto al normale. Noi ne abbiamo selezionati un paio, tutti con sconti che sfiorano o superano il 50%. Dovete, però, essere molto veloci: solitamente questi bundle durano pochissime ore.

Echo Dot + Lampadina Philips Hue

Blink mini – pacco da due

Echo Pop + Ring Intercom

Echo Dot + Sengled Smart Plug

Echo Pop+ Sengled Smart Plug

Echo Show 5 + Sengled Smart Plug