Fifa 20: 3 milioni in palio per la Champions League degli eSport

8 Ottobre 2019 - La crescita inarrestabile degli eSport ha portato molte aziende a investire nel settore. Lo ha fatto anche Electronic Arts con una delle sue serie di punta: Fifa. Grazie alla modalità Fifa Ultimate Team ogni utente può costruire la squadra dei propri sogni acquistando pacchetti speciali con all’interno i giocatori.

Con l’uscita di FIFA 20, Electronic Arts ha deciso di organizzare un campionato dedicato alla sua modalità più famosa. Non è certo una novità per il publisher statunitense, che già lo scorso anno ha organizzato una manifestazione molto simile. Il montepremi delle Global Series di Fifa 20 è di 3 milioni di dollari. Sarà un torneo che terrà impegnati i gamer per tutto l’anno e che alla fine premierà il più forte. Oltre alle Global Serie, verranno organizzate anche la eNations League e la eChampions League.

Come qualificarsi alle Global Series di Fifa 20

Le qualificazioni inizieranno a ottobre 2019 con le prime competizione della FUT Champions. Per poter partecipare alle qualificazioni bisogna vincere almeno 27 partite nella FUT Champions Weekend League, i tornei che si disputano ogni fine settimana e che “obbligano” i giocatori a disputare 40 partite contro avversari più o meno forti. In questo si ottiene il badge FUT Champions Verified. Ottenendo questo risultato, il gamer può essere invitato a partecipare alla FUT Champions Cup, ossia i tornei di qualificazione online. Attualmente i primi quattro classificati alla FIFA eWorld Cup della scorsa stagione per ciascuna console sono automaticamente qualificati e ammessi alla prima sessione di FUT Champions Cup.

Gli eventi delle Global Serie di Fifa 20

I tornei maggiori avranno tutti luogo nel 2020, in particolare la eClub World Cup si terrà nel mese di febbraio, mentre la eNations Cup è prevista per il mese di maggio. Esclusiva PlayStation 4 sarà la eChampions League che dovrebbe svolgersi il 29 maggio, pochi giorni prima della finale di Champions League “reale”. Previste per il 13 marzo le qualificazioni alla Champions League virtuali, mentre il Licensed Qualifier Event, si terrà sempre all’inizio della primavera e anch’esso sarà giocato esclusivamente sulla console della Sony.

Il campionato “mondiale” di Fifa 20, la eWorld Cup, al quale partecipano i 32 migliori gamer della stagione in corso suddivisi in 16 giocatori per la PS4 e 16 giocatori per la Xbox One, si terrà a luglio.