Film e serie con Pedro Pascal in streaming

È scoppiata la Pedro Pascal-mania. L’attore cileno naturalizzato statunitense, classe 1975, è uno dei più acclamati del momento. Merito soprattutto di due recenti serie di successo che lo vedono protagonista: The Last of Us, in cui interpreta Joel (la prima stagione è disponibile su Sky e NOW) e The Mandalorian, in cui veste i panni del Mandaloriano (su Disney+). Pascal nel corso della sua carriera ha però preso parte, con ruoli più o meno importanti, a molte altre serie e film. Ecco quali titoli sono disponibili in streaming per il pubblico italiano.

Pedro Pascal in Buffy

Nel 1999 Pedro Pascal compare nel primo episodio della quarta stagione della serie Buffy l’ammazzavampiri, disponibile su Disney+. Nello stesso periodo fa la comparsa anche in altre serie tv non disponibili in streaming in Italia: G vs E, Undressed e NYPD.

Pedro Pascal in Law & Order

Tra il 2006 e il 2009 Pascal ricopre alcuni ruoli minori in Law & Order: Criminal Intent (nella decima puntata della sesta stagione e nell’ottava puntata dell’ottava stagione) e Law & Order – I due volti della giustizia (episodio 10, diciottesima stagione). Pascal compare anche, nel 2011, nella puntata 24 della dodicesima stagione di Law & Order – Unità vittime speciali. Alcune stagioni di Law & Order sono visibili su Prime Video e NOW.

Le altre serie tv con Pedro Pascal

Dal 2009 al 2014 Pedro Pascal ha recitato in numerose serie tv. Quelle visibili in streaming in Italia sono The Good Wife (su TIM Vision e Prime Video; Pascal compare in sei episodi); Nursie Jack – Terapia d’urto (su Apple TV+, episodio 2 della seconda stagione) e Brothers & Sisters – Segreti di famiglia (su Disney+, nelle puntate 15 e 16 della quinta stagione).

Pascal compare anche in Body of Proof (su Apple TV+, puntata 12 della seconda stagione); CSI – Scena del crimine (su TIM Vision e Prime Video, puntata 18 della dodicesima stagione), Homeland (su Disney+, puntata 8 della terza stagione) e The Mentalist (su Prime Video, Pascal è presente in sette episodi).

Il trono di Spade e Narcos

Il primo ruolo importante in una serie per Pascal arriva nel 2014 con Il trono di Spade, in cui interpreta Oberyn Martell, a cui segue poi la più lunga presenza in Narcos. La prima serie è visibile su NOW, la seconda su Netflix.

I film con Pedro Pascal

Pascal ha recitato anche in vari film, sempre con ruoli più o meno rilevanti. Quelli disponibili sulle piattaforme di streaming italiane sono I guardiani del destino, del 2011 (su Apple TV, Prime Video, Google Play Film e YouTube); The Great Wall di Zhang Yimou, del 2016 (su Prime Video); Prospect di Zeek Earl e Christopher Caldwell, del 2018 (su Prime Video); e The Equalizer 2 – Senza perdono di Antoine Fuqua, del 2018 (su Netflix).

Pedro Pascal compare anche in Triple Frontier di J.C. Chandor, del 2019; Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, del 2020, e We Can Be Heroes di Robert Rodriguez, del 2020: tutti e tre questi film sono su Netflix. Il film Il talento di Mr C. del 2022, invece, è disponibile su NOW e a noleggio su Prime Video e Apple TV.