Film e serie sul fascismo da vedere in streaming

Il 28 ottobre 2022 ricorre il centenario della Marcia su Roma, la manifestazione organizzata nel 1922 dal Partito Nazionale Fascista che ha segnato l’ascesa al potere di Benito Mussolini e l’inizio di una delle pagine più buie per il nostro Paese.

Dell’anniversario si parla già da qualche tempo sui giornali, online e in tv, ma per chi volesse conoscere più a fondo (o ripassare) la storia del Ventennio fascista è utile sapere che ci sono anche validi film e serie tv su questo tema da vedere in streaming.

M. Il figlio del secolo

Alla lista di titoli dedicati a Mussolini e al fascismo si aggiungerà prossimamente M. Il figlio del secolo, la serie Sky Original tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega.

Diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino, la serie in otto episodi racconterà la nascita del fascismo in Italia e avrà per protagonista Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane ai Cinecittà Studios e la data di uscita su Sky e in streaming su NOW non è ancora stata annunciata, quindi per il momento occorre concentrarsi su altri titoli già disponibili.

Mussolini e il fascismo

Un titolo già disponibile per tutti gli interessati è Mussolini e il fascismo, una docuserie in 12 puntate uscita nel 2018 e visibile su Rai Play. In questa ricostruzione puntuale dell’avvento del fascismo e dell’ascesa di Mussolini non mancano numerose testimonianze e immagini di archivio.

Porco Rosso

Chi cerca un approccio meno documentaristico può guardare Porco Rosso su Netflix: questo lungometraggio animato del 1992 di Hayao Miyazaki è ambientato nell’Italia fascista e porta sul piccolo schermo un uomo che si è sottratto al dovere morale di schierarsi e per questo ha le sembianze di un maiale, animale che in Giappone è simbolo di indecisione.

Vincere

Questo film del 2009 diretto da Marco Bellocchio, disponibile su Chili, racconta la storia del Duce dal punto di vista di Ida Dalser, donna innamorata di Mussolini che viene rinchiusa in un manicomio. La pellicola è divisa in due parti: la prima è ambientata prima dell’avvento del fascismo, la seconda dopo.

All’armi siam fascisti!

Uscito nel 1961, questo completo e ricco documentario dura meno di un’ora ed è disponibile su Prime Video. Il docufilm ricostruisce in modo particolare le tante e diverse cause che hanno permesso l’avvento del fascismo in Italia.

Fascisti su Marte

Fa ridere ma anche riflette, potremmo dire. Di e con Corrado Guzzanti, questo film comico e di fantascienza del 2006 (disponibile su Prime Video) racconta l’eccezionale e inaspettata riscoperta di un evento storico: la conquista del pianeta Marte avvenuta nel 1939 per mano di una squadra fascista.