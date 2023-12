Film e serie tv da vedere a Natale su Netflix

Fonte foto: Netflix

C’è chi, inaugurata ufficialmente la metà più festosa di dicembre, non vede l’ora di accedere a Netflix per dare il via al proprio rewatch natalizio preferito: tra i più popolari della piattaforma ci sono Il Grinch, La fabbrica di cioccolato, Elf, ma anche Mean Girls, School of Rock e Matilda sei mitica – senza contare gli innumerevoli episodi natalizi di praticamente qualunque stagione di ogni serie tv. Netflix ha però aggiornato il catalogo di dicembre anche con diverse novità per le feste. E dunque, cosa vedere di nuovo a Natale su Netflix? Ecco serie tv e film per finire in bellezza il 2023.

In fuga con Babbo Natale

Il film In fuga con Babbo Natale (nella foto), uscito su Netflix il 15 dicembre, ha come protagonista Antonio, 7 anni, che come desiderio per il 25 dicembre vorrebbe solo essere portato in cielo per ritrovare suo papà, che lo ha lasciato. È questa la richiesta che il bambino rivolge a Babbo Natale in persona quando lo vede scendere dal tetto di casa sua. L’uomo vestito di rosso in realtà è un ladro che sta sfruttando il travestimento per compiere dei furti a Natale, ma i due insieme vivranno una notte indimenticabile che li cambierà per sempre.

Odio il Natale

Odio il Natale è la prima serie natalizia di Netflix. La protagonista è Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, una trentenne alla disperata ricerca dell’anima gemella in tempo per la cena di Natale in famiglia. La seconda stagione è uscita il 7 dicembre: è passato un anno dal finale della stagione 1 e Gianna, nuovamente single, ha bisogno più che mai della magia delle feste per riconquistare il suo ex.

Best Christmas Ever

Il film Best Christmas Ever è uscito già a novembre. In questa commedia con Heather Graham, Jason Biggs e Matt Cedeño due ex compagne di università, Jackie e Charlotte, si sentono ogni anno a Natale, ma la prima riesce sempre a far sentire la seconda inadeguata. L’occasione per vendicarsi arriva quando Jackie si presenta a casa di Charlotte per le feste.

Family Switch

Una novità del 2023 già disponibile in streaming è anche Family Switch, film con Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon. Lo spunto della trama non è particolarmente originale, ma di certo non gli manca potenziale comico: dopo un incontro con un’astrologa, i membri di una caotica famiglia americana si svegliano con i corpi scambiati. Cosa impareranno mettendosi (letteralmente) nei panni di un’altra persona di famiglia?

Grazie. E scusa

La trama di Grazie. E scusa non è ambientata a Natale, ma di certo è densa di buoni sentimenti che ben si sposano con questo periodo dell’anno: non a caso il film esce su Netflix il 26 dicembre. La protagonista, Sara, vive felicemente con Daniél, il piccolo Eliot e un secondo figlio in arrivo. Quando la sua vita viene sconvolta e la donna si ritrova improvvisamente da sola, al suo fianco arriva la sorella maggiore Linda, un’adulta immatura e incapace che desidera darle una mano, o almeno provarci. Meglio tenere a portata di mano i fazzoletti: si parla di perdono, famiglia e sorelle difficili.