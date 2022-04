Film e serie tv tratti da storie vere

Tratto da una storia vera. Ammettiamolo: basta veder comparire questa scritta sullo schermo, prima di un film o di una serie tv, per accendere un rinnovato interesse nei confronti di ciò che si sta guardando. Anche perché le storie realmente accadute sanno spesso superare qualunque fantasia.

Una delle dimostrazioni più recenti è la serie Netflix di grande successo Inventing Anna, basata appunto sulla vera vita a New York della giovane truffatrice Anna Sorokin/Delvey. Ci sono però molti altri esempi di incredibili serie tv o film tratti da storie vere, alcuni usciti da poche settimane, che è possibile vedere sulla piattaforma di streaming. A volte si tratta in realtà di rielaborazioni narrative di eventi reali, che dunque vengono in parte rimaneggiati o integrati con elementi di finzione, mentre altre volte – ed è il caso dei documentari – l’attendibilità dei fatti narrati è elevata. Ecco i migliori film e serie tv basati su una storia vera disponibili su Netflix.

Senzo: omicidio di una star del calcio

Il calciatore ed eroe nazionale sudafricano Senzo Meyiwa è stato ucciso. Chi è stato e perché? Questa docuserie di genere true crime uscita da poche settimane racconta l’intera storia e analizza le prove a disposizione.

Un padre

Un papà vedovo alle prese con molti dubbi e paure mentre cresce la figlia piccola da solo: ecco il protagonista di questo film, disponibile dal 2021, ispirato a una commovente storia vera.

Il diritto di opporsi

In questo film drammatico del 2017, che dura poco più di due ore, un giovane avvocato pieno di ideali si reca in Alabama per difendere i condannati a morte.

White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch

Uscito da pochi giorni, questo film documentario (dura un’ora e mezza) racconta l’ascesa e il declino del marchio diventato celebre e cool tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, basando parte del proprio successo su meccanismi di esclusione.

Alive – Sopravvissuti

La pellicola è del 1993 e racconta il celebre caso dell’aereo che si è schiantato sulle Ande. Alcuni membri di una squadra di rugby uruguayana che erano a bordo, rimasti vivi dopo l’impatto, cercano di sopravvivere a ogni costo.

When They See Us

È una miniserie drammatica del 2019 che racconta la storia di cinque adolescenti di Harlem ingiustamente accusati di aver compiuto una brutale aggressione in un parco.

Unorthodox

Questa serie drammatica del 2020 è tratta dall’autobiografia di Deborah Feldman. La protagonista è un’ebrea chassidica che vive a Brooklyn e che, per scappare dal matrimonio combinato al quale è destinata, fugge a Berlino.