Film in promozione per Prime Day 2021: ecco i titoli

Il Prime Video Store di Amazon è un servizio per acquistare film on-demand dal catalogo della piattaforma. In attesa del Prime Day del 21 e 22 giugno, l’e-commerce lancia una nuova iniziativa per i suoi clienti: una selezione di film on-demand a prezzi scontati fino al 50%.

Non è l’unica iniziativa che Amazon ha lanciato per quanto riguarda il servizio Prime Video, che è incluso per tutti gli abbonati a Prime. Fino al 22 giugno gli utenti Prime potranno accedere a una selezione di canali di Prime Video Channels al prezzo speciale di 0,99 euro al mese per i primi tre mesi d’uso. Ora arriva anche la nuova iniziativa, che riguarda il noleggio o l’acquisto di una selezione di titoli on-demand a metà prezzo. Per prepararsi al Prime Day 2021, gli utenti potranno sottoscrivere il servizio e usufruire della prova gratuita di 30 giorni, al termine del quale l’abbonamento a Prime si rinnova al costo di 3,99 euro al mese o 39 euro l’anno.

Iscriviti a Prime e inizia a provare gratis per 30 giorni tutti i vantaggi

Prime Video Store: come funziona il servizio

Tra i servizi offerti da Amazon per lo streaming di film e serie TV c’è Prime Video Store. Tutti i clienti Amazon in Italia potranno così acquistare o noleggiare i titoli che non sono presenti nel catalogo incluso con Prime video, utilizzando come metodo di pagamento quello collegato al proprio account dell’e-commerce.

Il catalogo di titoli on-demand è ampio e va dai grandi classici di Hollywood ai film usciti da poco nelle sale cinematografiche. Inoltre, anche gli utenti che non sono abbonati a Prime possono acquistare o noleggiare i film dal Video Store. Per farlo, bisogna accedere a Prime Video Store con il proprio account Amazon, trovare il film che si sta cercando e poi completare il pagamento. I titoli acquistati verranno inclusi nella sezione I miei video e vi rimarranno in modo permanente. Nel caso di noleggio, invece, i film si troveranno nella sezione La mia collezione video e rimarranno disponibile per 30 giorni dalla data del pagamento.

Acquista o noleggia i tuoi film preferiti su Prime Video Store

Prime Video Store: film in sconto al 50%

Come ogni anno, anche nel 2021 torna il Prime Day: un evento di 48 ore di shopping con tantissime offerte e sconti su praticamente tutte le categorie di prodotti disponibili su Amazon. Oltre ai due giorni del Prime Day, Amazon ha lanciato tantissime iniziative e sconti aggiuntivi anche sui servizi inclusi con l’abbonamento a Prime.

Tra queste spicca l’offerta del Prime Video Store, con tantissimi film scontati del 50% sul prezzo di acquisto o noleggio fino al 22 giugno 2021. La selezione di titoli on-demand che rientra nella promozione è vasta, con prezzi che vanno da 1,99 euro per Perfetti sconosciuti, L’Immortale, Mangia Prega Ama o ancora Taxi Driver e Arancia Meccanica. A 3,99 euro si potranno vedere film a scelta tra Dune, Mi presenti i tuoi?, Man in Black International e Blade Runner 2049. Che si tratti di commedie, film d’azione, horror o romantici ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra noleggio e acquisto in promozione.

Scopri tutti i titoli in promozione al 50% di sconto su Prime Video Store