Film in streaming per la Giornata della Memoria 2023

Ogni anno il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Tra i tanti film e documentari dedicati a questo periodo storico alcuni sono considerati dei veri capolavori e la loro visione viene riproposta ogni anno: ne sono esempi, tra gli altri, Vento di Primavera, uscito nel 2010 e disponibile su Chili; Il figlio di Saul, su Prime Video; Schindler’s List, su Netflix; Il Pianista, su Netflix; oppure Oscar, del 2016, visibile su Prime Video. Ecco qualche altro suggerimento su cosa guardare in streaming per la Giornata della Memoria 2023.

Sonderkommando

Disponibile su Prime Video, in questo film del 2014 diretto da Nicola Ragone due sconosciuti si trovano sullo stesso treno. La loro destinazione è comune, il destino diverso: una volta arrivati, uno di loro viene scelto per essere un "lavoratore della morte" in un campo di concentramento.

Eredi della Shoah

Chi vuole vedere un documentario capace di unire memoria e contemporaneità trova questo titolo in streaming su NOW e in onda su Sky Documentaries il 27 gennaio alle 21.25. Composto da due episodi, è il racconto intimo e toccante di un viaggio da Tel Aviv in Italia per indagare perché dopo ottant’anni la Shoah è ancora attuale e capace di condizionare il nostro presente.

Jojo Rabbit

Il protagonista di questo film del 2019 è Jojo, un ragazzo tedesco che viene cresciuto con solidi ideali nazisti. Un giorno, però, il giovane scopre che sua madre nasconde una ragazza ebrea in casa. Si trova su Disney+ e a noleggio su Apple Tv e Prime Video.

Anna Frank e il diario segreto

La nota storia di Anna Frank è qui raccontata con un film animato, presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021, dal regista e sceneggiatore israeliano Ari Folman. Va in onda venerdì 27 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Settimana della Memoria e si trova anche in streaming su NOW.

The Reader

Uscito nel 2008 e oggi disponibile su Netflix, il film (basato sull’omonimo romanzo di Bernhard Schlink) racconta la relazione tra il giovane Michael e Hanna, una donna di mezza età che è stata una guardia delle SS.

Boris Pahor – L’uomo che ha visto troppo

In onda il 27 gennaio su Sky Documentaries alle 19.45 oppure in streaming su NOW, questo emozionante documentario racconta la storia dell’Olocausto attraverso gli occhi e le parole di un testimone d’eccezione, Boris Pahor. Lo scrittore sloveno era stato inviato nei campi di concentramento per aver preso parte alla resistenza slovena. Pahor, che aveva cittadinanza italiana, è morto il 30 maggio 2022.