Tutti i film di 007, in ordine

Passano gli anni, gli attori e le trame cambiano… ma ci sono alcune cose che restano sempre uguali: il sangue freddo del protagonista, i supercattivi da battere, gli intrighi internazionali, le bellissime donne da sedurre. E ovviamente la battuta, immancabile: «Il mio nome è Bond. James Bond».

L’affascinante agente segreto 007 (dove il doppio zero indica che ha la licenza di uccidere) è stato creato dalla penna del britannico Ian Fleming nel 1953 ed è poi diventato il protagonista di una fortunatissima serie di film iniziata nel 1962. Tutte le pellicole, che sono più di venti, saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 13 maggio 2022, ma solo per un periodo limitato. Dagli esordi assoluti sul grande schermo con l’indimenticato (e giovanissimo) Sean Connery, fino alle ultime uscite con Daniel Craig, ecco l’elenco di tutti i film con l’agente 007, dal più al meno recente.

No time to die (2021)

James Bond (Daniel Craig) ha lasciato i servizi segreti, ma l’amico Felix Leiter della CIA chiede il suo aiuto per trovare un nemico pericolosamente armato.

Spectre (2015)

Bond (Daniel Craig) va in missione contro una misteriosa organizzazione terrorista chiamata Spectre e scopre alcune cose sul suo passato.

Skyfall (2012)

Bond (Daniel Craig) deve proteggere un hard disk con le identità degli agenti della NATO infiltrati, ma gli viene rubato da un sicario.

Quantum of Solace (2008)

James Bond (Daniel Craig) indaga su un’organizzazione che tenta di causare un colpo di stato in America Latina.

Casino Royale (2006)

Alla sua prima missione come agente 007, Bond (Daniel Craig) ha come obiettivo un banchiere legato al terrorismo. Ma non tutto è come sembra.

La morte può attendere (2002)

James Bond (Pierce Brosnam) indaga sulla connessione tra un terrorista nordcoreano e un magnate dei diamanti.

Il mondo non basta (1999)

Bond (Pierce Brosnam) deve proteggere una ricca ereditiera da un terrorista e scopre un complotto.

Il domani non muore mai (1997)

Qualcuno sta cercando di mettere le superpotenze mondiali una contro l’altra e solo James Bond (Pierce Brosnam) può impedirlo.

GoldenEye (1995)

Bond (Pierce Brosnam) e l’unica sopravvissuta alla distruzione di un laboratorio di ricerca russo cercano di fermare i piani malvagi di un ex-agente.

007 – Vendetta privata (1989)

James Bond (Timothy Dalton) cerca vendetta dopo che un barone della droga ha torturato il suo migliore amico agente della CIA e ne ha ucciso la moglie.

007 – Zona pericolo (1987)

Bond (Timothy Dalton) indaga su una politica del KGB per uccidere le spie nemiche e scopre un commercio segreto di armi.

007 – Bersaglio mobile (1985)

Un industriale complotta per creare un monopolio nel mercato dei microchip e Bond (Roger Moore) deve fermarlo.

Mai dire mai (1983)

Un agente di Spectre ha rubato due testate nucleari americane e James Bond (Sean Connery) deve trovarlo il prima possibile.

Octopussy – Operazione piovra (1983)

Bond (Roger Moore) scopre un’operazione di contrabbando di gioielli a opera dalla misteriosa Octopussy.

Solo per i tuoi occhi (1981)

Bond (Moore) deve trovare una nave britannica scomparsa prima che cada nelle mani del nemico.

Moonmaker – Operazione spazio (1979)

James Bond (Moore) investiga la scomparsa di uno space shuttle e scopre un terribile complotto.

La spia che mi amava (1977)

Alcuni sottomarini nucleari sono scomparsi e Bond (Roger Moore) deve indagare.

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro (1974)

James Bond (Roger Moore), che ritiene di essere in pericolo, cerca di recuperare la tecnologia sensibile delle celle solari.

Agente 007 – Vivi e lascia morire (1973)

L’agente 007 (Roger Moore) deve fermare un magnate dell’eroina e i suoi piani diabolici.

Agente 007 – Una cascata di diamanti (1971)

James Bond (Sean Connery) indaga su un caso di contrabbando di diamanti a Las Vegas.

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (1969)

Bond (George Lazenby) si infiltra nella mafia per scoprire le vere ragioni dietro le ricerche scientifiche condotte in segreto sulle Alpi Svizzere.

Agente 007 – Si vive solo due volte (1967)

Bond (Sean Connery) collabora con i servizi segreti giapponesi per fermare la guerra nucleare.

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono (1965)

James Bond (Connery) si reca alle Bahamas alla ricerca di due testate nucleari rubate.

Agente 007 – Missione Goldfinger (1964)

Un magnate dell’oro contaminava la riserva di Fort Knox per arricchirsi, ma l’agente 007 (Connery) lo scopre.

Dalla Russia con amore (1963)

Bond (Sean Connery) fa da esca in un complotto in cui è coinvolta un’ingenua agente sovietica.

Licenza di uccidere (1962)

Quando un suo collega scompare e il programma spaziale americano viene sabotato, James Bond (Sean Connery) cerca risposte.

