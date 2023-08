Film thriller da vedere su Netflix ad agosto

Fonte foto: Netflix

Cerchi un film thriller da vedere in streaming su Netflix? Ci sono tante opzioni a disposizione andando a curiosare tra i titoli di più recente uscita. Dal 27 luglio ad esempio è disponibile Paradise. La storia è ambientata in un futuro in cui è possibile trasferire anni di vita da una persona all’altra. Per saldare i suoi debiti, la protagonista del film Elena (interpretata da Marlene Tanzcik) “paga” con 40 anni della sua vita. Il marito Max (Kostja Ullmann) fa di tutto per recuperare gli anni perduti dalla moglie. Ecco altri film thriller recenti da cercare.

Il morso del coniglio

Diretto da Daina Reid (che ha già messo la firma in passato su Shining Girls, The Handmaid’s Tale e The Outsider) e realizzato insieme a un gruppo di creative australiane, questo film thriller e horror (nella foto) è disponibile in streaming da fine giugno. Netflix lo definisce «una moderna storia di fantasmi ambientata in una zona rurale dell’Australia Meridionale».

La protagonista è Sarah, una specialista in fertilità che nota dei comportamenti sempre più strani nella figlia. Provando a trovare una spiegazione, dovrà mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato. Nel cast di Il morso del consiglio (il titolo originale è Run Rabbit Run) ci sono Sarah Snook (vista in Succession e The Beautiful Lie), Lily LaTorre, Damon Herriman (Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta, The Serpent, C’era una volta a… Hollywood) e Greta Scacchi (Darby & Joan, Shepherd).

La sceneggiatura è firmata da Hannah Kent, già nota per La donna del bosco, Devotion e Ho lasciato entrare la tempesta. «Il morso del coniglio è un film horror unico perché racconta la prospettiva delle donne e affronta temi come la maternità, il senso di colpa e la psiche femminile. Sarah è una madre in carriera: e questo genera uno dei sensi di colpa più grandi per molte di noi». ha spiegato la regista.

The Hunt

Su Netflix si trova anche il film The Hunt, diretto da Craig Zobel: sebbene sia uscito nel 2020, è disponibile in streaming da poche settimane. Adattamento cinematografico del racconto La partita più pericolosa del 1924, scritto da Richard Connell, il film parla di un gruppo di persone che si riunisce in un luogo remoto per andare a caccia di esseri umani. Una delle vittime, Crystal, riesce però a ribaltare la situazione. Nel cast ci sono Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Emma Roberts e Hilary Swank.

The Murderer

Da fine luglio su Netflix si trova anche The Murderer. Il thriller, che dura un paio d’ore, racconta le indagini di un detective che, dopo una serie di omicidi avvenuti in una piccola città di provincia, cerca di catturare il killer responsabile. Tutti i sospetti ricadono su un uomo britannico. Nel cast ci sono Phetthai Vongkhamlao, Eisaya Hosuwan e James Laver