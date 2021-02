PostePay, attenzione alla finta email che sottrae dati e soldi

Gli hacker hanno preso nuovamente nel mirino gli utenti che utilizzano una PostePay, la carta ricaricabile prepagata di Poste Italiane. Una finta email inviata da malintenzionati che si celano dietro al nome di PostePay tenta di sottrarre dati e soldi agli utenti ignari del rischio.

Si tratta di una grossa campagna di attacchi di phishing, con i cyber criminali che avrebbero già mietuto diverse vittime. La finta email di PostePay gira ormai da diverse settimane e minaccia gli utenti di non poter più utilizzare la carta prepagata di Poste Italiane se non accetteranno le modifiche al loro servizio PosteID abilitato per l’identità digitale SPID. Ovviamente, si tratta solo di un raggiro, ma la presenza dei loghi dell’azienda ha fatto sì che in molti vi cascassero. Ecco allora alcuni consigli per difendersi da questi attacchi di phishing e tenere al sicuro i propri dati e il proprio conto corrente.

PostePay, la finta email per sottrarre i dati

Da alcune settimane viene segnalata la circolazione di una finta email di Poste Italiane, in particolare che si rivolge a chi possiede una PostePay. Il contenuto della mail sostiene che se non si clicca sul link presente e si inseriscono i propri dati, si perderà la possibilità di utilizzare la propria carta prepagata. Ecco il testo della finta email da cui difendersi:

“Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione”.

Phishing, i consigli di Poste Italiane per difendersi

Dopo le diverse campagne di phishing che hanno preso di mira i clienti di Poste Italiane, la società ha realizzato una apposita pagina web “Come difendersi dalle truffe online e in app” pubblicata sul proprio sito web. Il rischio più grande, spiegano, è quella di vedersi sottrarre i propri dati personali, che potrebbero essere utilizzati per svuotare il conto corrente o, in questo caso, le carte PostePay.

Per difendersi, gli utenti devono ricordare che Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati né via email, sms, chat di social network e tantomeno operatori di call center. Se qualcuno chiede queste informazioni, potrebbe trattarsi di un tentativo di frode e non bisogna mai rivelarli. Per questo motivo, è bene non cliccare mai sui link sospetti in email e SMS, e controllare sempre l’attendibilità del messaggio: verificare se il mittente è un indirizzo o un numero ufficiale, se ci sono errori di ortografia e in caso di presenza di allegati, non bisogna mai aprirli. Chi ricevesse la finta email di PostePay potrà segnalare il tentativo di frode all’indirizzo antiphihshing@posteitaliane.it. Poi, cestinare la email e cancellarla dal cestino.