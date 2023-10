Fonte foto: Amazon

Le nuove Amazon Fire TV Stick 4K Max (in foto) e Fire TV Stick 4K sono ufficialmente disponibili anche nel nostro Paese. Dopo la presentazione ufficiale di qualche settimana fa (e l’apertura dei preordini) le streaming stick di seconda generazione sono pronte a portare le loro moltissime funzionalità smart su tutti i televisori compatibili.

Non solo streaming, chiaramente, ma anche un sistema per gestione della smart home, l’accesso alle funzionalità di Alexa e tante novità sviluppate per semplificare la vita degli utenti.

Fire TV Stick 4K Max: scheda tecnica e prezzo

La Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) ha un processore quad-core da 2.0 GHz (non specificato dal produttore, ma probabilmente è un MediaTek) che, stando alle promesse del colosso dell’e-commerce garantisce performance molto più elevate rispetto al modello precedente.

Al fianco di questo troviamo 16 GB di memoria interna da utilizzare per scaricare le applicazioni di cui si ha bisogno tra cui quelle delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra. Trattandosi di un device prodotto da Amazon, Prime Video è già incluso.

La nuova Fire TV Stick 4K Max può riprodurre contenuti in 4K (con un televisore di pari risoluzione, si intende) ed è anche compatibile con i formati Dolby Vision, HDR, HDR10+ e HLG (e anche in questo caso serve una TV compatibile).

Il dispositivo è certificato Dolby Atmos e può essere collegato wireless ai vari device Amazon Echo che fungeranno in questo caso come una specie di impianto Home Theater.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’uscita HDMI e una porta Micro USB (solo per l’alimentazione).

In questo senso, la presenza del WiFi 6E è forse la novità più importante rispetto alla passata generazione e garantisce una velocità di trasferimento dei dati maggiore e in bassa latenza, eliminando (quasi completamente) qualsiasi rischio di interferenza. Naturalmente per poter sfruttare al massimo il WiFi 6E (e la maggiore efficienza nello streaming) ci sarà bisogno di un router compatibile.

L’altra novità è rappresentata dal telecomando Alexa Enhanced Edition, che ha già i tasti di accesso alle piattaforme di streaming (Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music) e ha anche un ulteriore pulsante per accedere ai contenuti usati più spesso.

Interessante anche la Modalità ambiente che trasforma il televisore in uno smart display con la possibilità di impostare sfondi personalizzati, diversi widget, informazioni utili all’utente (tipo i promemoria) e consente anche di gestire vari device per la smart home connessi ad Alexa.

Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) è già disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 79,99 euro.

Amazon Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) – Amazon Alexa e Modalità ambiente – Versione 16 GB

Fire TV Stick 4K: caratteristiche e prezzo

Anche per la Fire TV Stick 4K (2a generazione) Amazon non ha specificato il modello del processore, ma si tratta di quad-core da 1.7 GHz.

La memoria di archiviazione stavolta scende a 8 GB, utili comunque per scaricare le molte applicazioni dallo store di Amazon, tra cui quelle delle piattaforme di streaming di cui sopra.

Di nuovo, la Fire TV Stick 4K (2a generazione) è compatibile con i contenuti in 4K e con i formati Dolby Vision, HDR, HDR10+ e HLG.

Anche per l’audio vale il discorso fatto per il modello Max, con il Dolby Atmos e la possibilità di utilizzare i device Echo compatibili in modalità Home Theater.

Cambiano, invece, le connessioni con il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’uscita HDMI e una porta Micro USB (sempre per l’alimentazione).

In questo modello, il telecomando è quello classico che permette di utilizzare il device sia con i comandi vocali che con gli appositi pulsanti dedicati alle varie piattaforme.

Non c’è la modalità "smart hub" ma tramite Alexa è comunque possibile gestire i device per la smart home connessi in rete.

Anche Fire TV Stick 4K (2a generazione) è già disponibile su Amazon al prezzo suggerito di 69,99 euro.

Amazon Fire TV Stick 4K (2a generazione) – Amazon Alexa – Versione 8 GB