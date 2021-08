Fitbit Charge 5 ufficiale: punta tutto su sport e salute

La pandemia da Covid-19 ha modificato radicalmente le abitudini di molte persone in tutto il mondo. Lockdown e restrizioni varie mirate a contenere la diffusione del virus hanno costretto molti a rivedere abitudini consolidate, che fosse la lezione di fitness in palestra o la corsa al parco con gli amici.

Chi più chi meno, tutti o quasi tutti abbiamo dovuto rivedere qualche aspetto della nostra vita precedente, dovendo imparare il più delle volte a gestire in autonomia le attività fisiche che potevano essere fatte in casa o nei paraggi di casa, comunque in solitaria. L’aiuto di uno smartwatch o di una smartband si è rivelato fondamentale, e non è quindi un mistero il motivo per cui nell’ultimo anno e mezzo questo genere di dispositivi ha avuto un’impennata della domanda. Fitbit, azienda americana oggi parte del gruppo Google, prova a cavalcare il momento d’oro di questi prodotti presentando la nuova generazione del best seller Charge, fitness tracker dell’azienda americana da poco entrata in orbita Google. Ecco cosa c’è da sapere sul nuovo Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5, caratteristiche e funzioni

Fitbit Charge 5 ha un display che è migliorato molto rispetto alla passata generazione: si tratta di un OLED a colori da 1,04 pollici due volte più luminoso che in passato con Always on, quindi in grado di mostrare sempre l’ora e qualche altra informazione con un consumo minimo di energia.

La smartband possiede un accelerometro a tre assi, un sensore per la rilevazione della temperatura della pelle, Bluetooth ed NFC per i pagamenti in modalità contactless. La batteria secondo i dati dichiarati da Fitbit consente di restare lontani dal caricatore (che comunque la ricarica del tutto in un paio d’ore) fino a 7 giorni.

Fitbit Charge 5 non si fa mancare il GPS, che consente di lasciare a casa o in auto lo smartphone pur tracciando le informazioni relative al percorso di allenamento, il sensore per la rilevazione del ritmo cardiaco, quello per l’SpO2, quindi la saturazione dell’ossigeno nel sangue, con l’aggiunta di altri sensori che permettono di eseguire un elettrocardiogramma e di rilevare l’attività elettrodermica, per tenere sotto controllo i livelli di stress.

Il gadget può essere utilizzato senza problemi con condizioni meteo avverse o in piscina senza timore di danneggiarlo grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, mentre in caso di usura il cinturino in silicone di Fitbit Charge 5 può essere rimosso facilmente per ancorarne un altro alla cassa in alluminio.

Fitbit Charge 5 riesce a monitorare fino a venti attività fisiche diverse evidenziando parametri come passi, distanza, calorie bruciate, tempo in zona attiva, qualità del sonno, variabilità della frequenza cardiaca e altro. Dà la possibilità di monitorare 24/7 il battito cardiaco e la temperatura corporea, fornisce promemoria per idratarsi o consiglia ritmi più regolari e salutari di dormi/veglia. Anche Fitbit Charge 5, come il predecessore, può essere abbinato a smartphone Android o iOS.

Fitbit Charge 5, prezzo e disponibilità

Fitbit Charge 5 può essere prenotato da subito sul sito ufficiale e tramite alcuni rivenditori ma le prime spedizioni partiranno in autunno. Nessuna informazione più precisa di questa per il momento, se non sul prezzo: 179,99 euro di listino.