Fitbit Versa 3, con lo sconto Amazon costa pochissimo: offerta shock

Fitbit Versa 3 è lo smartwatch ideale per chi cerca un dispositivo indossabile utile per il proprio benessere fisico, avendo a disposizione tante funzioni utili, sia a riposo che durante l’attività fisica. Molto preciso nel contare i passi effettuati, anche grazie al GPS integrato, così come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno. Bene anche la batteria, che garantisce una durata di almeno una settimana.

Bene, oggi puoi farlo tuo a molto meno, grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultime periodo. Risparmierai così circa 70 euro sul prezzo di listino. Una promo di inizio di anno davvero speciale e che non devi farti scappare per nessun motivo.

Fitbit Versa 3: prezzo e offerte su Amazon

Lo smartwatch Fitbit Versa 3 è disponibile su Amazon, con un’offerta molto interessante chefa risparmiare circa 70 euro sul prezzo di listino. Infatti, lo trovi con uno sconto del 30% sul costo originario, che fa scendere il prezzo a 159,99 euro. Puoi anche attivare la finanziaria Cofidis, in modo da pagarlo a rate. Arrivo immediato comodamente a casa, grazie al puntuale servizio di consegna della piattaforma. Dunque, un’occasione imperdibile per rimanere in forma risparmiando.

Fitbit Versa 3: le caratteristiche tecniche

Dimenticherai di caricarlo. La batteria dello smartwatch Fitbit Versa 3 garantisce un’autonomia di almeno una settimana; inoltre, è dotato anche di ricarica rapid. Gps integrato molto preciso, che ti consente di monitorare i tuoi passi e altri movimenti durante il tuo esercizio fisico in modo attendibile e anche lasciando il telefono a casa poiché potrai visionare tutto su un’app gratuita.

Rileva in modo continuativo il battito cardiaco, mostrandoti una "zona cardio" per poter controllare eventuali anomalie della frequenza a riposo. Traccia inoltre con più precisione le calorie bruciate. Grazie a ciò, potrai scoprire tendenze personalizzate che ti aiuteranno a svolgere le attività più conformi alle tue esigenze. Puoi utilizzare piattaforme come Spotify e Deezer per gestire la tua musica mentre fai attività fisica. Compatibile con assistenti vocali come Google o Amazon Alexa, per gestirlo comodamente con la voce e ottenere così informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i tuoi dispositivi smart home e molto altro ancora.

