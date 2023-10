Fitbit Versa 3, il prezzo è in picchiata: oggi costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se stai cercando uno smartwatch che monitori tutti i parametri utili quando svolgi la tua attività fisica, così da poterli analizzare anche sul tuo smartphone, con un GPS molto preciso, questa offerta fa proprio al caso tuo. Oggi trovi in offerta il Fitbit Versa 3 con uno sconto del 47% e al prezzo più basso di sempre. Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare, potendo anche dilazionare il pagamento a rate.

Il Fitbit Versa 3 è uno smartwatch versatile e pensato per l’utilizzo quotidiano. Ha uno schermo di grandi dimensioni e di forma rettangolare che ti offre tutti i dati di cui hai bisogno, a partire dall’orario fino alle calorie bruciate. Ottimo il supporto alle attività fisiche: ne trovi più di 20, tra cui tutte le più praticate. Inoltre, ha un sistema avanzato per il monitoraggio della salute che permette di tenere sempre sotto controllo i parametri vitali. Un orologio completo e che oggi trovi a un prezzo super.

Fitbit Versa 3: le caratteristiche

Grazie alla batteria dalla durata lunghissima, minimo 6 giorni in base al proprio utilizzo, lo ricaricherai solamente una volta a settimana. Una delle peculiarità è il GPS integrato con cui tenere traccia del percorso effettuato durante gli allenamenti. Infatti, potrai tenere d’occhio ritmo e distanza sul tracker e controllare i dati essenziali comodamente sull’app.

Molto preciso anche il monitoraggio del battito cardiaco e delle calorie bruciate. Potrai anche stabilire dei target da raggiungere, così da allenarti con uno scopo preciso. Riproduce musica anche da Spotify e puoi salvare i tuoi brani preferiti. Molto interessante la funzione "Minuti in zona attiva", la quale ti avvisa della zona cardio in cui ti trovi per aiutarti a scoprire se ti stai impegnando abbastanza per raggiungere i tuoi obiettivi o stai facendo degli sforzi eccessivi. Puoi anche usare i tuoi assistenti vocali preferiti, come Google o Alexa e ottenere info su notizie e meteo (quest’ultimo anche importante per il tuo sport all’aperto), impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i tuoi dispositivi smart home quando sei fuori casa.

Fitbit Versa 3: prezzo e offerte

Oggi il Fitbit Versa 3 lo paghi circa la metà, grazie allo sconto del 47% il prezzo scende a 122€. Puoi anche beneficiare della finanziaria Cofidis, che ti consentirà di acquistarlo a rate. Puoi attivarla comodamente dalla stessa pagina al momento dell’acquisto. Inoltre, se sei abbonato Prime, beneficerai dei vari servizi offerti da Amazon, in primis la consegna immediata dove vuoi tu e la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

