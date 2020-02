Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 al via: tutte le novità

20 Febbraio 2020 - Dopo le criptiche anticipazioni diffuse tramite brevi clip video diffuse nei giorni precedenti, Epic Games toglie il velo sulla seconda stagione di Fortnite Capitolo 2. La nuova stagione inizia da subito e per i prossimi mesi i giocatori si potranno divertire nei nuovi eventi a tema.

Come promesso la software house ha diffuso l‘aggiornamento 12.00 di Fortnite che introduce un nuovo tema principale, quello dell’oro, nonché diverse novità in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Il tema dominante di questa seconda stagione è lo spionaggio, tanto che il secondo capitolo prende il nome di “Top Secret”. Due le entità che si combattono e puntano alla distruzione l’uno dell’altro: Spettri e Ombre. Ora il messaggio diffuso telefonicamente ha finalmente un senso dando vita ad una lotta senza quartiere tra due diverse fazioni di agenti segreti con le quali è necessario schierarsi durante le missioni a tempo.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: Pass Battaglia

Il Pass Battaglia prevede lo schieramento con una delle due fazioni di agenti segreti: Spettri e Ombre. Ogni agente avrà un suo stile unico e personale, potrà surfare nei cieli con nitroglicerina, sfruttare il Tocco d’Oro con Mida e ottenere nuove autorizzazioni Top Secret.Il Pass Battaglia può essere acquistato sborsando 950 V-Bucks, ma giocando se ne possono ottenere ben 1.500. Non solo, il Pass battaglia prevede l’utilizzo di nuove coperture, la scelta di inedite asce e la possibilità di atterrare con stile per annientare tutti i nemici. In poche parole il destino dell’isola è nelle mani dei giocatori.

Sarà possibile scoprire nuovi luoghi segreti e nuovi rifugi, sparire letteralmente dalla circolazione per poi ricomparire all’improvviso. Le operazioni a tempo prevedono anche la possibilità di infiltrarsi nelle basi nemiche per affrontare e distruggere i loro leader, nonché mettere le mani su armi uniche e particolarmente potenti. Passaggi segreti, granate e mine, tutto può essere utilizzato per portare a termine la missione. Infine, ben 100 le ricompense previste nella nuova battaglia reale insieme a nuove scelte di personalizzazione per sbloccare diverse varianti dei costumi Spettri e Ombre, compresa quella di Deadpool.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: la Modalità Creativa

Nuovi elementi sono stati introdotti nella Modalità Creativa. Qui sono presenti Gallerie Yacht , Squalo e Isola Squalo. Con le Gallerie Yacht è possibile entrare in uno Yacht Club per regalare un tocco di classe alla propria isola. L’isola Squalo è costituita da una banchisa sabbiosa nella quale è celata una base segreta.

Molti i bug corretti come il problema che impediva una corretta visualizzazione della lava sull’Isola Caldera. Infine aggiunto un oggetto denominato “cartone insidioso” che si ricarica nel tempo e consente ai giocatori di utilizzare sul terreno di gioco ben 5 scatole di cartone dove è possibile nascondersi.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: Salva il Mondo

La modalità Salva il Mondo permette di dare vita ad epiche lotte per respingere le orde di mostri pronti a distruggere tutto. Questa modalità prevede la possibilità di costruire fortezze, creare nuove armi, raccogliere un cospicuo bottino oltre a salire di livello. “Non si balla” sono gli incarichi presenti in questa modalità, in particolare l’operazione Cuori spezzati permetterà di acquisire Farrah Cuordipietra, personaggio dotato del vantaggio Freccia di Cupido con il quale, attraverso il lancio delle frecce, è possibile non solo colpire l’avversario, ma danneggiare anche gli amici nelle vicinanze.

Grande ritorno per i WarGames che prevederanno una serie di incarichi giornalieri e settimanali con i quali ricevere biglietti evento, oro, stendardi, materiali evoluzione e vantaggi premio. Spazio anche al personaggio Hawk Impetuoso caratterizzato dal vantaggio Stordimento assoluto, nonché la possibilità di acquistare un’arma particolare, l’Arco Canto d’Amore in grado di confondere e stordire i nemici per ben 10 secondi. Infine, chi dispone ancora di biglietti lunari farebbe bene a spenderli subito acquistando il Lama Lunare in quanto, dal prossimo aggiornamento, questi biglietti saranno eliminati del tutto dal gioco.