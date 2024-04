Monarch: Legacy of Monsters, diverse novità in arrivo

La serie tv Monarch: Legacy of Monsters è stata rinnovata per una stagione 2. Ma ci sono anche altre novità in vista per MonsterVerse

Fonte foto: Apple TV+

Il MonsterVerse si allarga. A pochi mesi dalla conclusione di Monarch: Legacy of Monsters, Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato la serie tv per una seconda stagione. Creata da Chris Black, la serie tv è un sequel del film Godzilla del 2014. Ma le novità non finiscono qui. Grazie a un nuovo accordo con lo studio Legendary Entertainment, sulla piattaforma di streaming in futuro arriveranno anche altre serie spin-off ambientate nel MonsterVerse, l’universo narrativo di cui fa parte anche la serie Skull Island, uscita nel 2023.

Come finisce Monarch: Legacy of Monsters (spoiler)

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters è ambientata nel 2015, quindi un anno dopo il ritorno di Godzilla, mentre i fratelli Cate e Kentaro Randa seguono le orme del padre per capire in che modo la loro famiglia è legata a Monarch.

Una seconda linea temporale della trama porta gli spettatori indietro nel tempo fino agli anni Quaranta e Cinquanta, quando Lee Shaw, Keiko e Bill fondano la Monarch, organizzazione che nasce originariamente come divisione scientifica dell’esercito statunitense.

Nel finale della prima stagione Keiko scopre che Bill è morto e che Cate è sua nonna. Anche Lee muore. Quando Cate, May e Keiko riescono a tornare dalla Terra Cava si rendono conto che sono trascorsi due anni e che nel frattempo Tim e Kentaro hanno iniziato a lavorare per la Apex Cybernetics, che ha base a Skull Island. Proprio in questo luogo, nell’ultima scena, si sente un ruggito di Kong.

La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters

«Monarch: Legacy of Monsters ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori, nelle menti e nell’immaginazione del pubblico di tutto il mondo, guidata dalla genialità di Chris Black, Matt Fraction, Kurt Russell, Wyatt Russell e dall’incredibile talento del cast e del team creativo», ha dichiarato in una nota stampa Morgan Wandell, responsabile dello sviluppo internazionale di Apple TV+.

Al momento non ci sono altre informazioni confermate in merito alla seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Sappiamo che gli showrunner Chris Black e Matt Fraction manterranno questo ruolo anche nella stagione 2, ma non ci sono ancora notizie su cast, trama e data di uscita.

Probabilmente nei nuovi episodi avrà un ruolo importante la Apex Cybernetics e sicuramente torneranno diversi volti noti del cast, che nella prima stagione includeva Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Wyatt Russell e Kurt Russell.

I nuovi spin-off del MonsterVerse

Come accennato, l’ampliamento del MonsterVerse non si limiterà alla seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Sempre Morgan Wandell in una nota stampa ha aggiunto: «Non potremmo essere più entusiasti che gli spettatori abbiano la possibilità non solo di provare ancora più emozioni nella seconda stagione, ma anche di intraprendere nuovi epici viaggi nel franchise, mentre espandiamo il MonsterVerse di Legendary».

Anche in questo caso, per ora non ci sono notizie ulteriori su questi nuovi progetti. Il franchise al momento include, oltre alle due serie tv e al film del 2014 già citati in apertura, i film Kong: Skull Island del 2017, Godzilla II – King of the Monsters del 2019, Godzilla vs. Kong del 2021 e Godzilla e Kong – Il nuovo impero, uscito al cinema a marzo 2024.