Le novità di aprile 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix

Cosa c’è di nuovo su Netflix ad aprile 2024? Tra le novità più interessanti in arrivo nelle prossime settimane c’è Briganti, la nuova serie italiana ambientata nel Sud Italia postunitario con protagoniste Michela De Rossi, Ivana Lotito e Matilda Lutz. L’attesa è tanta anche per i film Il fabbricante di lacrime, tratto dall’omonimo best seller, e Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, secondo capitolo della saga diretta da Zach Snyder. Per quanto riguarda le serie tv, invece, sono in uscita Ripley, con Andrew Scott nei panni del truffatore Tom Ripley, e Dead Boy Detectives, storia fantasy-thriller che fa parte dell’universo di The Sandman. Ma non finisce qui: ecco gli altri film e serie tv in uscita su Netflix ad aprile 2024.

Le serie tv di aprile 2024 su Netflix

Ad aprile 2024 su Netflix arriva la docuserie Un mondo di vita, che punta a raccontare i legami segreti e complessi che uniscono gli esseri viventi tra di loro: chi ama i documentari sulla natura, con questo titolo va a colpo sicuro. Per gli appassionati di fantascienza, invece, c’è Kiseiju – La zona grigia, nuova serie tv sudcoreana in cui alcuni parassiti misteriosi minacciano l’umanità prendendo il controllo delle persone che infettano. Per i più piccoli, infine, sbarcano sulla piattaforma di streaming le nuove, simpatiche avventure di CoComelon. Ecco le altre serie tv in uscita nelle prossime settimane:

1° aprile : The Magic Prank Show with Justin Willman, Sherlock S1-4

: The Magic Prank Show with Justin Willman, Sherlock S1-4 4 aprile : Ripley

: Ripley 5 aprile : Kiseiju – La zona grigia

: Kiseiju – La zona grigia 11 aprile : Heartbreak High S2

: Heartbreak High S2 17 aprile : Un mondo di vita

: Un mondo di vita 22 aprile : CoComelon: Nuove avventure S2

: CoComelon: Nuove avventure S2 23 aprile : Briganti

: Briganti 25 aprile: Dead Boy Detectives

I film di aprile 2024 su Netflix

Un’ora di televisione che ha cambiato la storia, per lo meno quella della famiglia reale inglese: è questo il cuore del film Scoop, che racconta, ispirandosi ai fatti realmente accaduti, il dietro le quinte dell’intervista sconvolgente al Principe Andrew andata in onda su BBC Newsnight. In arrivo sulla piattaforma di streaming anche City Hunter, adattamento live action del leggendario manga omonimo che ha venduto oltre cinquanta milioni di copie. Per gli appassionati di commedie romantiche c’è Vicini davvero, remake spagnolo del film francese Appuntamento al buio. I protagonisti sono due vicini di casa che faticano a sopportarsi: lei è una pianista che si prepara per una audizione, lui invece per lavorare avrebbe bisogno di silenzio assoluto. Nonostante la parete sottile che li separa, nascerà l’amore? Questi, invece, gli altri film e documentari in arrivo: