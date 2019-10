Fortnite: come sbloccare il minigioco in attesa del nuovo capitolo

15 Ottobre 2019 - Siete in astinenza da Fortnite? Sono due giorni che non riuscite a prender sonno? Nessun problema, Epic Games ha pensato a voi e ha inserito all’interno del video live del buco nero un mini-gioco molto divertente. Una sorta di Space Invaders in salsa Fortnite. Il mini-gioco, però, non parte in automatico appena avviato il video del buco nero: c’è bisogno di conoscere un codice segreto.

Epic Games ha pensato bene di “alleviare il dolore” per il momentaneo down di Fortnite inserendo un mini-game all’interno della diretta video. Un “omaggio” ai milioni di utenti che ogni giorno si collegano a Fortnite e che rendono il videogame uno dei più giocati di sempre. Per avviare il gioco, però, bisogna inserire una combinazione di tasti: la Konami Code. Quelli con qualche anno in più sanno bene di che cosa stiamo parlando, mentre per i più giovani sarà una scoperta. Si tratta di un codice utilizzato da Konami per sbloccare alcune parti segrete nei propri videogame.

Come attivare il mini-gioco nel video del buco nero di Fortnite

In attesa dell’inizio del Capitolo 2 di Fortnite (previsto per il 15 ottobre alle ore 12:00, secondo le ultime indiscrezioni), i giocatori possono divertirsi con il mini-game nascosto nel video del buco nero. Per avviare il gioco bisogna utilizzare il Konami Code. Ecco quali sono i tasti da premere a seconda del dispositivo:

su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start (Xbox One)

su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Invio (PC)

su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, cerchio, X, Start (PS4)

su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, + (Nintendo Switch).

Nel giro di qualche secondo partirà un mini-game in stile Space Invaders che vi terrà compagnia per qualche ora. Non diventerà il vostro gioco preferito, ma è sicuramente un passatempo divertente in attesa che Fortnite torni a funzionare.