Amazon presenta Blink Mini 2: la videocamera IP compatta per interno ed esterno

Fonte foto: Amazon

Blink, azienda parte di Amazon, ha annunciato il debutto della nuova Blink Mini 2, una nuova videocamera IP compatta, utilizzabile sia all’interno di casa che all’esterno. Si tratta di una nuova aggiunta molto interessante per la gamma Blink, che va ad affiancare (e migliorare sotto vari punti di vista) la prima generazione della Blink Mini.

Blink Mini 2: caratteristiche tecniche

La nuova Blink Mini 2 conserva le dimensioni compatte della prima generazione andando, però, a rinnovare il comparto tecnico con alcune novità. La videocamera, infatti, include un faretto LED, per garantire la visione notturna a colori, oltre a un campo visivo più ampio e una migliore qualità delle immagini, almeno stando a quanto rivelato dall’azienda.

Grazie ad un apposito adattatore, il Blink Weather Resistant Power Adapter, la nuova generazione della Blink Mini è ora anche una videocamera da esterno, resistente all’acqua. Tale adattatore viene venduto separatamente (o con un apposito bundle) permettendo, quindi, agli utenti che intendono utilizzare la videocamera solo all’interno di non dover acquistare un accessorio extra.

La Blink Mini 2 può essere connessa, facilmente, ad un dispositivo Echo, scaricando la skill Blink per Alexa, in modo da poter accedere a svariate funzionalità aggiuntive. La videocamera integra un chip custom progettato, secondo l’azienda, per fornire funzionalità premium, come il riconoscimento delle persone, ad un costo accessibile.

La videocamera include varie impostazioni che consentono un pieno controllo del suo funzionamento, con la possibilità, ad esempio, di personalizzare le zone di attività, escludendo alcune aree (di passaggio pubblico ad esempio) da non riprendere. Tramite l’app Blink è possibile sfruttare l’audio bidirezionale.

Per sfruttare appieno le capacità di Blink Mini 2, però, serve l’abbonamento. In Italia sono disponibili due piani a pagamento, il Basic e il Plus. Il primo costa 3 euro al mese (oppure 30 euro all’anno) mentre il secondo costa 10 euro al mese (oppure 100 euro all’anno).

La versione Plus aggiunge la possibilità di sfruttare un numero illimitato di dispositivi per account (con il Basic, invece, c’è un solo dispositivo). Senza abbonamento, lo streaming live è limitato a 5 minuti e non è possibile salvare in cloud le registrazioni dei video avviati dal movimento (serve il Sync Module 2 e un dispositivo di archiviazione USB)

Blink Mini 2: prezzo e disponibilità

La nuova Blink Mini 2 è già acquistabile su Amazon ma, per il momento, solo negli Stati Uniti e in Canada. È solo questione di tempo prima che la nuova videocamera arrivi in Italia. Disponibile in due colorazioni (le classiche nero e bianco), la videocamera ha un costo di 49,98 dollari (è incluso l’adattatore che la rende resistente all’acqua). La versione utilizzabile solo all’interno (quindi senza adattatore) costa 39,99 dollari ma, per il momento, non è ancora acquistabile.