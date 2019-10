Fortnite, i V-bucks arrivano nei negozi: dove acquistare le gift card

29 Ottobre 2019 - Incursione di Fortnite nel mondo reale. Da tempo si vociferava sulla possibilità di acquistare i V-bucks, ovvero la valuta per comprare skin e altri contenuti premium all’interno dello store del videogame, anche nei negozi fisici. E a breve questo verrà reso possibili. Stando a quanto dichiarato dagli uomini della Epic Games, sarà possibile acquistare delle apposite gift card per il Capitolo 2 di Fortnite direttamente nelle catene di elettrodomestici e nei negozi convenzionati.

La novità verrà lanciata da novembre negli Stati Uniti e poi arriverà pian-piano in tutto il Mondo (anche in Italia, sebbene non si conoscono i tempi precisi). Per il momento i V-bucks sono disponibili in diversi tagli da 1000-2800-5000-13500 con una spesa in moneta reale che parte da un minimo di 10 euro e arriva fino a 100 euro. In poche parole, più si spende più valuta in-game si riceve in proporzione. Fino ad ora era possibile acquistare la valuta di Fortnite solo tramite carta di credito all’interno del gioco, ora sarà possibile regalare i V-Bucks ai propri amici tramite una gift-card.

Fortnite: le nuove gift card

A quanto sembra, a partire dal prossimo mese di novembre in pochi ed esclusivi negozi fisici selezionati degli Stati Uniti, sarà possibile comprare le prime gift card dei V-bucks. Successivamente, con data ancora non confermata, sarà la volta dell’Europa, più precisamente dell’Inghilterra, per poi sbarcare in Francia e in Germania. Per ora non è dato sapere quando le gift card saranno disponibili anche nel nostro Paese, ma è solo questione di tempo e bisognerà pazientare un pochino. Non solo, Epic Games ha pensato ad un’altra sorpresa per i suoi fan. Acquistando le action figure di Fortnite o, in alternativa, uno o più prodotti della linea di blaster NERF, si potrà ricevere un codice che può essere utilizzato per procurarsi online uno strumento raccolta speciale, ovvero un piccone.

Fortnite: cosa acquistare con i V-bucks

Con i V-bucks di Fortnite Capitolo 2 è possibile acquistare skin, dorsi decorativi, deltaplani, balletti e CD musicali. E con l’imminente arrivo del Natale, non c’è ombra di dubbio che le gift card di Fortnite saranno un regalo assai gradito per tutti gli appassionati del famoso videogioco online.

Fortnite: evento Halloween

Intanto c’è attesa per l’arrivo nella giornata odierna dell’imminente evento Fortnite Halloween che, come ogni anno, introdurrà una serie di modifiche a tema nella mappa di gioco, come decorazioni dark e gotiche o spaventosi ostacoli da superare, nonché inedite sfide e nuove ricompense cosmetiche. Non solo, probabilmente l’aggiornamento dedicato ad Halloween quasi sicuramente introdurrà un nuovo pacchetto a tema acquistabile nello store online di Fortnite utilizzando, ovviamente, i V-bucks.