Fossil Gen 6, con l'offerta Amazon scende al minimo storico

Quali caratteristiche deve avere uno smartwatch da utilizzare per le attività quotidiane? Sicuramente le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali, poi anche un sistema di controllo per l’attività sportiva (leggera) senza trascurare, naturalmente, le impostazioni più classiche che rendono questo device un’estensione del proprio smartphone.

E in questo senso, l’utente può scegliere tranquillamente un device di fascia media che, pur senza costare un patrimonio, riuscirà comunque a soddisfare le sue esigenze nel migliore dei modi, come il Fossil Gen 6 che per le prossime ore può essere acquistato su Amazon a un prezzo imbattibile

Fossil Gen 6: scheda tecnica

Il Fossil Gen 6 ha un display AMOLED da 1,28 pollici, con risoluzione 416×416 pixel e funzione Always-On. Oltre a questo Fossil mette a disposizione anche una buona varietà di quadranti già preinstallati (più molti altri da scaricare) per personalizzare al meglio il proprio device.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon Wear 4.100+ con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria di archiviazione. Il sistema operativo è WearOS di Google e, tra le altre cose, offre agli utenti anche il fornitissimo store di Big G dove scaricare decine di applicazioni per il proprio smartwatch.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali troviamo un sistema piuttosto basilare con controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca. Presenti anche le funzionalità per monitorare i livelli di stress dell’utente e per la qualità del sonno.

Per gli sportivi, invece, il Fossil Gen 6, ha al suo interno le funzioni Wellness proprietarie che consentono di monitorare l’attività fisica quotidiana e i vari parametri basilari per i propri allenamenti. Tuttavia i dati non vengono sincronizzati con lo smartphone ma restano sull’orologio, rendendone un po’ complicata la gestione.

Per ovviare a questa cosa si possono disabilitare i servizi proprietari e scegliere quelli di Google (o di terze parti) e sincronizzare tranquillamente il device al proprio telefono; oltretutto lo smartwatch è compatibile anche con tutte le applicazioni più utilizzate dagli sportivi per cui scegliere un’alternativa non sarà difficile.

Non mancano, naturalmente, tutte le funzioni più classiche per uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone, la piena compatibilità con Google Assistant e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal device (grazie a microfono e altoparlante incorporati).

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il GPS, il Bluetooth 5.0, il WiFi, il chip per l’NFC e il GPS.

Infine la batteria che ha una capacità di 300 mAh, con il produttore che garantisce più di un giorno di utilizzo in modalità intensa (ma senza GPS) e circa 30 minuti per passare dallo 0% all’80% di carica.

Fossil Gen 6: l’offerta su Amazon

Fossil Gen 6 è uno smartwatch semplice e immediato, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo da utilizzare per la vita di tutti i giorni tra attività sportiva leggera, monitoraggio dei parametri vitali e le molte funzionalità smart accessibili dal fornitissimo ecosistema di Google.

Di listino questo device costa 299 euro ma, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore il prezzo la versione con cinturino in silicone scende a 119 euro (-60%, -180 euro), uno sconto davvero irripetibile che porta questo smartwatch al minimo storico.

