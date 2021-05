Cos'è l'app per fitness Freeletics

Spesso non si ha mai abbastanza tempo da dedicare al fitness: vuoi i mille impegni lavorativi, vuoi una vita particolarmente frenetica, vuoi la poca confidenza con "l’ambiente palestra", l’allenamento viene sempre e continuamente rimandato. Ma se l’attività fisica potesse essere svolta in pochi minuti direttamente nel salotto di casa? Con l’app per il fitness Freeletics non hai più scuse! Un piano d’allenamento ad alto impatto completamente personalizzabile per venire incontro alle tue specifiche esigenze di remise en forme. Scopri come funziona Freeletics e quali sono i vantaggi offerti.

Cos’è Freeletics

Freeletics è un’applicazione per il fitness, disponibile e facilmente scaricabile da tutte le piattaforme digitali, che offre ai suoi utenti un database ricco di tantissimi contenuti dedicati al fitness. Se sei novizio del fitness o fossi ancora indeciso se intraprendere un serio programma di allenamento, quella che fa per te è la sezione "Esplora". Qui potrai trovare tanti allenamenti base completamente gratuiti e sempre a tua disposizione per farti un’idea di come funziona il mondo Freeletics.

Se invece hai già le idee chiare, previa iscrizione e compilazione di numerose e specifiche domande, potrai usufruire di uno dei diversi piani a pagamento grazie ai quali, ad un costo minore dell’abbonamento in palestra, avrai a disposizione un personal trainer che programma e segue personalmente i suoi allenamenti, adeguando le schede proposte alle tue specifiche caratteristiche. Per questo motivo Freeletics, più che tantissime altre piattaforme per il fitness, è l’app che ti mancava per riuscire a sconfiggere la tua reticenza al mondo dello sport e ottenere il fisico che hai sempre sognato.

Come funziona Freeletics?

Innanzitutto, per poter iniziare ad allenarsi con Freeletics, sarà necessario scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo e registrarsi inserendo un indirizzo e-mail valido, oppure tramite il login automatico consentito dai principali social network. A registrazione correttamente avvenuta, l’applicazione richiede di selezionare genere di appartenenza e di indicare 3 tra i seguenti obiettivi da raggiungere: aumentare la resistenza, ridurre lo stress, migliorare la propria condizione fisica, aumentare la forza, perdere peso, potenziare la mente o mangiare meglio.

Successivamente, sarà necessario, grazie all’apposita barra, indicare il proprio attuale livello di forma fisica: si va dallo 0% del "per niente in forma" al 100% del "in formissima". La pianificazione del proprio piano personalizzato prosegue con la richiesta del metodo preferito d’allenamento. Si dovrà scegliere, in ordine di preferenza, tra: corpo libero senza alcuna attrezzatura, corsa, con l’ausilio di manubri, con bilancieri o con la kettlebell. Concluderete questa sessione di iscrizione indicando la vostra data di nascita, il peso e l’altezza.

Piano "solo Training" di Freeletics

Aderendo al piano che prevede un allenamento di Training esclusivo, senza cioè il supporto di un esperto nutrizionista, avrai a disposizione sessioni di allenamento personalizzate da seguire quando, dove vuoi e per quanto tempo vuoi; consigli sull’allenamento da parte di atleti professionisti; sessioni che si adattano ad ogni tua esigenza e la possibilità di tenere traccia dei tuoi progressi, confrontandoti anche con la vasta community di Freeletics. Avrai anche la possibilità di impostare degli obiettivi intermedi come i "Training Journey": dei piani di 12 settimane dedicate ad uno specifico obiettivo: perdere peso, aumentare la massa muscolare o rimanere sempre attivo.

Piano integrato "Training & Nutrition" di Freeletics

Il piano più completo offerto da Freeletics è quello che comprende Nutrition & Training. Con questo piano avrai a disposizione un Coach digitale d’avanguardia che, a seconda delle tue specifiche necessità, sarà in grado di proporti piani alimentari personalizzati e "ricette gourmet". Tutto questo, continuando a motivarti, incoraggiandoti sulla base delle più recenti scoperte scientifiche in fatto di nutrizione e motivandoti a mantenere i risultati nel tempo. Solo in questo modo sarà possibile ottenere un corretto e sano stile di vita, che integri sia allenamento che una sana nutrizione.

Blog e Storie di successo

Freeletics non è soltanto un’applicazione, ma un’attivissima Community di persone i carne ed ossa, proprio come te. Ed esattamente come te, anche loro hanno iniziato ad allenarsi, scontrandosi con fatiche e difficoltà. La Community e il Blog, su cui scrivono professionisti ed esperti di settore, servono proprio a questo: a motivarti e a sostenerti apportando le loro personali esperienze e le loro "storie di successo" per incentivarti a non mollare mai.