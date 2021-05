Friends, arriva la reunion: ecco la data ufficiale

Finalmente arrivano notizie ufficiali sulla reunion di Friends, la serie tv cult degli anni Novanta. Hbo Max ha pubblicato la data di uscita ufficiale: sarà giovedì 27 maggio. Ormai i fan avevano quasi perso le speranze dopo che, a causa della pandemia, lo show era stato rimandato più e più volte. Ma la produzione non si è arresa ed è riuscita a portare a compimento questo grande ritorno.

Stiamo parlando della serie tv americana più famosa al mondo, seguita da migliori di persone: l’ultimo episodio ha addirittura raccolto 52 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. D’altronde i personaggi di Friends hanno fatto compagnia al pubblico per ben 10 anni, dal 1994 al 2004. La reunion è pensata per salutare i fan e intervistare gli attori del cast. Sarà uno show di circa 2 ore dove Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox e tutti gli altri chiacchiereranno e ricorderanno insieme al pubblico quegli anni. Purtroppo, a causa delle restrizioni legate al Coronavirus, Hbo ha dovuto attendere diversi mesi: le riprese inizialmente erano fissate per febbraio 2020, poi sono state rimandate ad agosto e di nuovo a settembre. Ma ora l’annuncio ufficiale dell’uscita ha mandato in visibilio i fan.

Reunion Friends: di cosa si tratta

La reunion di Friends sarà un vero e proprio show di due ore dove interverranno gli attori principali e i produttori della serie, intervistati. Quindi non sarà né un episodio esclusivo, né un sequel.

Cast e produzione metteranno piede dopo più di 10 anni degli studi della serie tv, gli Stage 24 di Warner Studio di Burbank, in cui si girarono tutte le stagioni di Friends. Per il momento sappiamo ancora molto poco dello spettacolo, ma siamo sicuri sarà un mix di chiacchiere, ricordi e risate.

Probabilmente, oltre al pubblico in streaming, un numero ristretto di spettatori sarà presente dal vivo, naturalmente rispettando tutte le norme di sicurezza legate al Covid-19. E proprio questo virus aveva rischiato di far saltare lo show: le riprese erano state rimandate più volte.

Reunion Friends: tra gli ospiti anche Lady Gaga

Fin da subito il cast principale della serie tv si è detto entusiasta e pronto a tornare per la reunion. Quindi rivedremo gli attori protagonisti: Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe).

Insieme a loro interverranno anche i creatori della serie tv David Crane e Marta Kauffman. Ma secondo le ultime notizie non mancheranno importanti ospiti, grandi fan di Friends: da Justin Bieber a David Beckham fino a Cara Delevingne, Cindy Crawford e anche Lady Gaga, recentemente in Italia per le riprese del film House of Gucci.

Durante la serata saranno presenti anche alcuni attori apparsi in una o più puntate della serie tv: Maggie Wheeler (Janice), Elliott Gould e Christina Pickles (padre e madre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles), James Michael Tyler (Gunther), Tom Selleck (Richard, fidanzato di Monica) e anche l’attrice Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel), attualmente protagonista proprio insieme a Jennifer Aniston della serie tv The Morning Show.