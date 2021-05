Friends reunion: ecco dove guardarlo in Italia

A 17 anni dall’addio, il cast di Friends è pronto ritornare sul piccolo schermo e offrire ai propri fan uno spettacolo ricco di risate e aneddoti. Dopo i vari ritardi e ostacoli causati dall’emergenza sanitaria, la reunion arriverà il 27 maggio. Secondo le ultime notizie, sarà disponibile anche in Italia.

Friends: The Reunion è uno degli eventi più attesi dell’anno, soprattutto dopo i vari problemi legati al Covid-19. Inizialmente si pensava a una puntata speciale della serie tv, ma col tempo si è delineata meglio l’idea: sarà uno show di circa due ore dove il cast principale, insieme ai creatori e tanti ospiti intratterrà il pubblico con giochi, aneddoti e tanti sketch dal sapore nostalgico, mirati a ricordare la serie tv. D’altronde, c’è davvero tanto da raccontare e ricordare. Friends è una delle serie più longeve e seguite della storia, andò in onda per 10 anni, dal 1994 al 2004. Chi ha cantato, almeno una volta, la sigla cercando di battere le mani al momento giusto, non dovrà perdere assolutamente la reunion. Ecco dove guardarla in Italia.

Friends, tutti i dettagli della reunion

Lo speciale prodotto da Warner Bros sarà diretto da Ben Winston, che è anche il produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti.

Sarà suddiviso in tre parti, nella prima i protagonisti ritornano sullo storico set, lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank, che ha ospitato tutte le stagioni di Friends. Nella seconda parte leggono i copioni mentre nel testo segmento si divertono a rispondere a quiz e domande sulla serie tv, insieme a James Corden.

Oltre a quello collegato in streaming o tv, ci sarà anche un pubblico dal vivo, naturalmente seguendo tutte le restrizioni anti-contagio legate al Covid-19, virus che aveva rischiato di far saltare il progetto.

Dove guardare la reunion di Friends in Italia

In contemporanea col debutto negli Stati Uniti, Friends: The Reunion andrà in onda il 27 maggio anche in Italia, su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

Tutti gli abbonati al servizio avranno, quindi, l’occasione di divertirsi insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer e i produttori esecutivi dello speciale, insieme a tanti ospiti eccezionali, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Il format sarà un “unscripted", ovvero una trasmissione dove gli ideatori, il cast e i produttori saranno senza sceneggiatura e si lasceranno andare all’improvvisazione. Questa soluzione è perfetta per entrare in empatia con i loro fan e lasciarsi condurre dai ricordi.

Per il momento non si conoscono altri dettagli, non rimane che attendere qualche giorno per godersi lo show dedicato alla famosa serie.